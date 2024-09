Flut in Italien: Baby und Großmutter aus München vermisst

In der Nacht zu Dienstag hat es in der Gegend rund um Pisa und Livorno in der bei Urlaubern beliebten Region Toskana stark geregnet. In der Gemeinde Montecatini Val di Cecina lief der Bach Sterza über die Ufer und überschwemmte den Ort. Nun werden eine Frau und ein fünf Monate altes Baby vermisst.

Oma und Enkel aus München von Flut mitgerissen

Laut Feuerwehr wurden sie von den Fluten des Bachs mitgerissen. Bei den Vermissten handelt es sich um eine Großmutter und ihren Enkel aus München, wie die italienische Polizei bestätigte. Sie waren mit ihrer Familie im Urlaub in einem Ferienhaus. Der Rest der deutschen Familie, die Eltern des Babys und der Großvater, sind am Leben.

Die Familie sei von einer Flutwelle mitgerissen worden, die mit einer Höhe von bis zu 2,5 Metern in das Haus eindrang, zitierte die Nachrichtenagentur den lokalen Feuerwehr-Kommandanten. Die Eltern des Babys und der Großvater konnten sich demnach an Säulen sowie anderen festen Gegenständen festklammern und sich aufs Dach retten. Die Großmutter und ihr Enkel wurden jedoch von der Wucht des Wassers mitgerissen.

Feuerwehr: Geben Hoffnung nicht auf

Die Suche nach den beiden Vermissten läuft seit der Nacht, wie der Feuerwehr-Sprecher sagte. An der Suche sind demnach Taucher, Hundeführer sowie reguläre Einsatzkräfte beteiligt. "Wir geben die Hoffnung nicht auf", so der Sprecher. Es wird jedoch vermutet, dass sich die Körper der beiden Vermissten möglicherweise unter Baumstämmen und anderen Vegetationsresten, die im Flussbett des Sterza-Bachs liegen, verfangen haben.

So viel Regen in so kurzer Zeit habe es in der Gegend seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben, schrieb der Präsident der Toskana, Eugenio Giani, in den sozialen Medien. "In den Gemeinden sind 226 Millimeter Regen in sechs Stunden gefallen, das ist mehr als das, was normalerweise in einem regnerischen Monat fällt. Seitdem es Wetterstatistiken gibt, hat es noch nie so intensive Niederschläge auf einen Schlag in dieser Region gegeben."

Zum Hören: Deutsche Touristen in Italien vermisst