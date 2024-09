Chefarzt-Behandlung im Festzelt: Kuriose Einsätze auf der Wiesn

Nach dem ersten Wochenende des 189. Oktoberfests blicken Polizei und Sanitäter auf die ersten Tage zurück: Unter den vielen Einsätzen waren in diesem Jahr auch ein paar eher ungewöhnliche Fälle dabei.

Münchner Chefarzt renkt Kniescheibe von Wiesn-Besucher ein

So erhielt etwa ein Oktoberfestbesucher am Sonntagabend unverhofft eine Chefarzt-Behandlung direkt am Biertisch: Wie der Wiesn-Sanitätsdienst der Aicher Ambulanz berichtete, hatte sich der junge Mann das Knie verdreht und schrie vor Schmerzen. Während der Sicherheitsdienst den Mann auf einen freigeräumten Biertisch legte, kam zufällig der Chefarzt der unfallchirurgischen Abteilung einer Münchner Klinik hinzu. Der Mediziner, der selbst zu Gast auf dem Oktoberfest war, habe die Kniescheibe kurzerhand wieder eingerenkt, dann sei er weiter seines Weges gegangen. Der Patient sei zur weiteren röntgendiagnostischen Abklärung in ein Münchner Krankenhaus gebracht worden.

16-Jähriger wird mit 13 Gramm Kokain und Feinwaage erwischt

Auch die Polizei zieht nach dem ersten Wiesn-Wochenende Bilanz: Insgesamt meldete die Polizei bis Sonntag eine niedrige zweistellige Anzahl von Betäubungsmitteldelikten. In 90 Prozent der Fälle habe es sich um Kokain gehandelt. Kiffen war den Beamten zufolge zumindest bis Sonntag kein Thema auf dem Fest. Offenbar erwiesen sich die neu eingesetzten Metalldetektoren als hilfreiche Werkzeuge bei den Einlasskontrollen: So schlug etwa bei einem 16-Jährigen der Detektor an. Er hatte Plomben dabei - darin: Kokain. Etwa 13 Gramm hatte er laut Polizeiangaben dabei, außerdem eine Feinwaage. Er habe eine Anzeige wegen illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln bekommen. Außerdem fanden die Ordner mithilfe der Metalldetektoren bei einem 32-jährigen Besucher aus den USA ein Einhandmesser.

Mann erhält Anzeige, weil er Frau unter den Rock filmt

Auch abseits der Einlasskontrollen kam es am ersten Wiesn-Wochenende zu Delikten: In einem Festzelt wurde ein mutmaßlicher Taschendieb geschnappt, in einem anderen Zelt ein Mann, der mit seinem Handy Frauen unter deren Dirndlrock gefilmt haben soll. Die betroffene 32-Jährige und ihre Freundin wandten sich an die Ordner, die wiederum die Polizei riefen. Für den 45-Jährigen gab es eine vorübergehende Festnahme, Anzeige - und dann Entlassung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren tausend Euro.

Das Oktoberfest zeigte seine Auswirkungen auch über das Festgelände hinaus: Wie die Bundespolizei berichtete, war ein betrunkener Mann am S-Bahnhof Hackerbrücke aufs Gleis gestiegen, um dort zu urinieren. Der Triebfahrzeugführer der einfahrenden S-Bahn musste eine Schnellbremsung durchführen und brachte den Zug nur wenige Meter vor dem 26-Jährigen zum Stehen.