Müllsortierung mit KI: Bekommt Würzburger Start-up Gründerpreis?

Das Würzburger Start-up, die WeSort.AI GmbH, hat es ins Finale des Deutschen Gründerpreises 2024 geschafft, der am 24. September in Berlin verliehen wird. Das junge, unterfränkische Unternehmen hat ein Verfahren entwickelt, um Wertstoffmüll besonders effektiv zu sortieren. Eigenen Angaben zufolge liegt die Sortierreinheit bei über 90 Prozent. Das Verfahren des Würzburger Start-ups könnte künftig dazu beitragen, dass viel mehr Wertstoffmüll tatsächlich recycelt wird, als bisher. In der Regel wird Wertstoffmüll in Deutschland noch verbrannt oder ins Ausland exportiert. 2022 wurden lediglich 17 Prozent zu Rezyklat verarbeitet.

Zum Artikel: So wird Müll aus Bayerns Privathaushalten verwertet

"Es ist eine große Ehre für uns und unser ganzes Team, nominiert zu sein und es ist eine großartige Ermutigung, jeden Tag auf neue das Beste zu geben, das Recycling ein großes Stück voranzubringen", freut sich CEO und Unternehmenssprecher Nathanael Laier. "Die Aufmerksamkeit, die man durch den Preis bekommt, ist natürlich riesig. Wir freuen uns über jeden Menschen, den wir inspirieren können, sich selbst der Herausforderung zu stellen, ein Unternehmen zu gründen, um damit die Zukunft von morgen zu gestalten", fährt er fort.

Prototyp sortiert Müll in der Hälfte der Zeit

Laut der Jury des Deutschen Gründerpreises kann die KI von WeSort.AI über sieben Millionen verschiedene Produkte unterscheiden. So ist sie in der Lage, von einer PET-Flasche die Marke auszulesen, das Volumen zu berechnen, das Gewicht zu bestimmen und dann zu sortieren. Das Analysemodul erfasst mittels Kamerasystem und KI die Eigenschaften von Müll-Objekten auf einem Förderband. In einer Sortierkammer mit Luftdruckdüsen werden die Düsen per Computer gesteuert und so das jeweilige Müllstück in den richtigen von vier Stoffkanälen geblasen. Der Jury zufolge brauchen menschliche Sortierer fünfmal länger und erreichen bei der Genauigkeit gerade einmal die Hälfte.