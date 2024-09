Verdorbene Tortellini? Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Ein tragischer Vorfall erschüttert derzeit den Landkreis Schwandorf. Nach einem Restaurantbesuch in einer Trattoria erkrankten laut Medienberichten mehrere Gäste nach dem Verzehr von Tortellini an Übelkeit und Erbrechen. Eine Frau, Mitte 40, verstarb wenige Tage danach. Die Mittelbayerische Zeitung (externer Link) hatte als erstes über den Fall berichtet. Nun laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung und es gibt neue Hinweise auf die mögliche Ursache.

Verdacht auf verdorbene Ware

Eine Vermutung ist, dass die Tortellini, die in der betroffenen Trattoria serviert wurden, bereits verdorben gewesen sein könnten, bevor sie in das Lokal gelangten. Philipp Pruy, der Anwalt des Restaurantbetreibers, erklärte gegenüber BR24, dass die Ware von einem Großhändler bezogen wurde. Die Polizei hat wegen bereits verdorbener Ware aber noch keine konkreten Hinweise. Erste Laborergebnisse der Kriminaltechnischen Untersuchung, die Klarheit über die Ursache des Todes und die Erkrankungen bringen sollen, werden Mitte der Woche erwartet, wie ein Sprecher der Polizei Oberpfalz BR24 mitteilte.

Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen

Die Kriminalpolizei Amberg und die Staatsanwaltschaft ermitteln weiterhin. Noch gibt es keinen Nachweis, dass der Tod der Frau direkt mit dem Verzehr der Tortellini zusammenhängt, aber der Verdacht steht im Raum. Laut einem Sprecher der Polizei sind Todesfälle infolge einer Lebensmittelvergiftung aber selten.

Kleinere Hygienemängel in der Vergangenheit

Zusätzlich zu den aktuellen Verdachtsmomenten wurden Berichte bekannt, wonach es in der Trattoria in der Vergangenheit kleinere Hygieneverstöße gegeben hat. Laut einem Sprecher des Landkreises Schwandorf wurden diese Mängel bei früheren Kontrollen festgestellt. Jedoch waren diese nicht so gravierend, dass das Restaurant schließen musste. Auf freiwilliger Basis des Besitzers bleibt die Trattoria aber vorerst zu.

Wann werden Restaurants geschlossen?

In der Regel wird ein Restaurant von den Behörden dann geschlossen, wenn eine unmittelbare Gefahr für die Verbraucher besteht. Beispiele hierfür sind erhebliche Hygieneverstöße wie Schädlingsbefall oder der Umgang mit stark verdorbenen Lebensmitteln. Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert Restaurants normalerweise alle 12 bis 18 Monate, es sei denn, es gibt konkrete Beschwerden oder Hinweise auf Hygienemängel. Das haben Pressestellen mehrerer Städte und Landkreise BR24 geschrieben.

Was tun bei einer Lebensmittelvergiftung?

Typische Symptome einer Lebensmittelvergiftung sind Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe und Durchfall. Risikolebensmittel, die damit häufig in Verbindung gebracht werden, umfassen rohes oder nicht ausreichend gegartes Fleisch, Geflügel, Fisch sowie Eier und Blattsalate. Experten raten dazu, im Zweifelsfall auf die eigenen Sinne zu vertrauen. Wenn ein Lebensmittel ungewöhnlich riecht oder schmeckt, sollte man es besser nicht verzehren.