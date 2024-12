"Wilde" Weihnachtsmarkt-Schlägerei fordert sechs Verletzte

Auf dem Weihnachtsmarkt in Ebnath im Oberpfälzer Landkreis Tirschenreuth ist es in der Nacht auf den dritten Advent alles andere als besinnlich gewesen. Wie die Polizeiinspektion Kemnath berichtet, wurden bei einer Schlägerei mindestens sechs Menschen verletzt, darunter zwei Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuz (BRK). Die Polizei sucht nach Zeugen und möglichen weiteren Opfern.

Besuchergruppe hält Hausverbot nicht ein

Wie es heißt, war gegen 22.45 Uhr eine Gruppe auf den Weihnachtsmarkt am Marktplatz gekommen, die dort wegen Vorfällen in der Vorwoche bereits Hausverbot hatte. Als sie von mehreren Besuchern aufgefordert wurde, den Markt wieder zu verlassen, kam es zum Streit. "Die ungebetenen Gäste reagierten sofort ungehalten", so die Polizei.

Streit mündet in "wilde Schlägerei"

Ein 50 Jahre alter Mann aus der Gruppe - laut Polizei der "Rädelsführer" - warf zunächst eine Bierflasche nach einem 24-Jährigen. Er traf diesen damit an der Schulter. Unmittelbar darauf setzte er mit Fäusten nach und erwischte den jungen Mann im Gesicht. Von da an eskalierte laut Polizei die Situation auf dem Marktplatz in Ebnath und es "entbrannte eine wilde Schlägerei".

14-Jähriger mit Softair Pistole im Hosenbund

Die herbeigerufenen Polizei- und Rettungskräfte wurden ebenfalls von dem 50-Jährigen attackiert. Dabei wurden ein 61-jähriger und ein 25-jähriger BRK-Helfer verletzt, so die Polizei. Ein 14-Jähriger aus der unerwünschten Gruppe hatte eine Softair Pistole dabei, stellten die Beamten fest – bei dem Bub handelt es sich um den Sohn des "Rädelsführers".

Großaufgebot an Rettungskräften in Ebnath

Nach einiger Zeit konnte die Schlägerei unter Kontrolle gebracht werden, berichtet die Polizei weiter. Insgesamt waren bei dem Einsatz zwölf Streifen und sechs Rettungsfahrzeuge vor Ort. Vier Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kemnath zu melden. Ebenso Personen, die möglicherweise Verletzungen erlitten haben und deren Personalien noch nicht aufgenommen worden sind.