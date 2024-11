Partygänger in Nürnberg attackieren Polizei

In der Nacht auf Samstag sind in Nürnberg mehrere Polizisten von einer ganzen Gruppe von Partygängern attackiert worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr vor einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt.

Ursprünglich war eine Polizeistreife zu einer Schlägerei gerufen worden. Sie traf dort auf "mehrere Personen, die aggressiv aufeinander einwirkten", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Doch als die Beamten die Personengruppen trennen wollten, rottete sich eine "Vielzahl von zum Teil unbeteiligten Personen zusammen und griffen die Polizeibeamten mit Faustschlägen an".

Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray

Die Beamten konnten erst mithilfe weiterer Streifenwagenbesatzungen die Lage unter Kontrolle bringen. Dabei wurden auch Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt. Insgesamt waren in der Spitze 20 Streifenbesatzungen aller Nürnberger Dienststellen und der Bundespolizei im Einsatz, heißt es in der Mitteilung. Acht Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Mehrere verletzte Angreifer und Polizisten

Drei Polizisten wurden verletzt, sie konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Auch auf Seiten der Angreifer wurden mehrere Personen verletzt. Sie erlitten teils Augenreizungen durch das eingesetzte Pfefferspray. Ein 31-Jähriger musste mit einer Handverletzung zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren werden. Gegen drei Männer im Alter von 21, 25 und 44 Jahren wird nun wegen des Verdachts auf einen tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.