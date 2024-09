Wieskirche: UNESCO-Welterbe contra Windkraft

In Peiting im Landkreis Weilheim-Schongau dreht sich seit 20 Jahren ein kleines Windrad. Die "Bürgerwind Pfaffenwinkel", eine regionale Betreiberfirma, will drei weitere Windräder bauen. Doch die Suche nach einem geeigneten Standort zieht sich schon seit zehn Jahren. Zuletzt wäre sie fast an der UNESCO gescheitert.

UNESCO fordert Sichtschutz gegen Windräder

Nordwestlich von Peiting steht die Luftlandeschule der Bundeswehr für Fallschirmspringer in Altenstadt. Im Nordosten die Wetterstation auf dem Hohenpeißenberg. Beide Einrichtungen genießen kilometerweiten Schutzstatus. Die Gemeinde benannte einen Standort beim Weiler Kurzenried, unweit vom Lech. Doch auch der wäre beinahe wieder gekippt worden – und zwar ausgerechnet von der UNESCO.

Bauantrag: Wieskirche 11 Kilometer entfernt

Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder will die Energiewende in seiner Gemeinde weiterbringen, die schon in den 2000ern unter seinem Vorgänger begann. "Wir haben 2014 den Bauantrag bekommen für die drei Windkraftanlagen. Es kam dann jemand auf die Idee, die Wieskirche, die hier in elf Kilometern steht, einzubeziehen. Die UNESCO hat dann eine Stellungnahme geschrieben, dass der Pfaffenwinkel zur Wieskirche dazugehören und damit das Welterbe infrage stellen würde."

Der Landkreis ist alarmiert. Er erstellte jetzt in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege und der Gemeinde ein Denkmal-Konzept für die Wieskirche. 130 Seiten Umfang, 100.000 Euro Kosten. Für die Denkmalschützer ein Papier, das für Bayern einmalig ist, weil es für die anderen gelisteten 100 vergleichbaren Denkmäler als Vorlage dienen könnte. Für die Wieskirche wird darin der kulturelle Wert des Ortes in der Vergangenheit und in der Gegenwart dokumentiert.