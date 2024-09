Lieber jetzt auf die Wiesn: Auf Sonne folgt Regen

Pünktlich zum Start der Wiesn präsentiert sich das Wetter in Bayern traumhaft. Den ganzen Samstag über gibt es ausgiebigen Sonnenschein und auch der Abend wird weitestgehend wolkenlos. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad im Allgäu und 25 Grad in Unterfranken.

Oktoberfest-Wetter am Wochenende sonnig und trocken

Wer sich nicht gleich in der zweite Wiesnwoche mit einem Infekt herumplagen will, sollte sich zur Nacht hin aber eine Jacke mitnehmen. Dann nämlich sinken die Temperaturen auf 11 bis 5 Grad. Auch am ersten Oktoberfest-Sonntag hält das gute Wetter an. Anfangs gibt es gebietsweise Nebel und Hochnebel, in Schwaben und Oberbayern bleibt es mitunter auch längere Zeit trüb. Sonst überwiegend heiter, von Südwesten treten dann im Tagesverlauf einige Wolkenfelder auf. Die Temperaturen bleiben zunächst stabil bei 20 bis 25 Grad.

Wochenstart in Bayern wird nass

Pünktlich zum kalendarischen Herbstbeginn vergeht dann das warme und trockene Spätsommerwetter. Ab Montag heißt es: Regen, Wolken und Abkühlung. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird das Hoch Serkan abgelöst durch das Tief Brigitta. Von Sonne und Wärme gehe es über zu unbeständigem Wetter. Auch nach Brigitta würden weitere Tiefs folgen und das Herbstwetter erst einmal bleiben. "Sonnenanbeter und Wärmeliebhaber sollten dieses Wochenende also noch mal mit vollen Zügen genießen", heißt es laut Mitteilung.

In Bayern zieht es dann aus Richtung Westen zu und es können teils schauerartige und gewittrige Regenfälle auftreten. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 22 Grad aber noch im akzeptablen Lederhosen und Dirndl-Bereich. Zum Dienstag hin wird es dann aber noch ein wenig kühler und auch der Regen bleibt ein Thema, zieht dann aber allmählich nach Osten ab, bei 14 bis 19 Grad. Im Süden Bayerns wird mäßiger, im Norden teils starker bis stürmischer Südwestwind erwartet.