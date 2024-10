Weniger Plastik in Schule und Kita: Gütesiegel vergeben

Neue Wege aus der "Plastikkrise", das ist das Ziel des "Forum Plastikfrei", das seit knapp zehn Jahren in Augsburg aktiv ist: "Am Anfang war das Thema noch gar nicht in den Köpfen der Menschen", berichtet Sylvia Schaab. Inzwischen verleiht die Initiative seit drei Jahren Gütesiegel an Einrichtungen, die sich ebenfalls für weniger Plastik einsetzen. 19 Einrichtungen sind dabei im Umweltbildungszentrum ausgezeichnet worden, von der Kindertagesstätte bis zum Gymnasium.

Warum Plastik so schädlich ist

Denn die Initiative bietet nicht nur Tipps und Austausch zur Plastikvermeidung, sondern möchte auch das Bewusstsein fördern. "Gerade die Kleinen bewegt das sehr, die Folgen von zu viel Plastik im Meer etwa", erklärt Schaab, "und über dieses Mitgefühl erreicht man auch die Eltern, selbst wenn die das Thema vor lauter Alltagsstress nicht sehen."

Dass Menschen und Einrichtungen ihren Plastikverbrauch senken, gilt inzwischen als essenziell dafür, dass es noch gelingt, Umweltverschmutzung, Artensterben und die Belastung der Ozeane zu reduzieren. Denn Plastik zersetzt sich nur sehr langsam und gefährdet Ökosysteme weltweit.

Welche Ideen die Einrichtungen zum Plastiksparen haben

Mit dem Zertifikat "Plastikfrei" wurden jetzt Einrichtungen in Augsburg und benachbarten Landkreisen geehrt. Zum dritten Mal etwa erhielt das Peutinger Gymnasium die Auszeichnung, unter anderem für den "Artventskalender", der auf durch Plastik gefährdete Arten in den Gewässern aufmerksam macht. Die Kindertagesstätten, die das Zertifikat erhielten, hatten für die Verleihung eine Plastikmüll-Modenschau organisiert und eine Grundschule hatte aus unvermeidbarem Plastik Instrumente gebastelt. Die Projekte werden vom Forum jeweils über ein Schuljahr begleitet, bevor sie ausgezeichnet werden.

Wie Ehrenamtliche gegen Plastikmüll kämpfen

Das "Forum Plastikfrei - Wege in ein nachhaltiges und ressourcenschonendes Leben" existiert seit über neun Jahren. Es ging aus monatlichen Stammtischen hervor, bei denen sich Menschen in Augsburg über plastikfreies Leben austauschten. Seitdem engagiert sich das Forum für eine plastikfreie und ressourcenschonende Lebensweise, die Expertinnen und Experten zeigen Alternativen zu Plastikprodukten und spüren überflüssige Verpackungen auf. Die Stammtische gibt es inzwischen von Donauwörth bis Schwabmünchen. Das Forum ist eine Arbeitsgruppe des gemeinnützigen Vereins "Transition Town" und damit Teil der Lokalen Agenda 21 der Stadt Augsburg.