"Weihnachtseinkauf": Bundespolizei findet Waffen im Kofferraum

In der Oberpfalz ist Schleierfahndern der Bundespolizei ein größerer Waffenfund gelungen. Bei einer Fahrzeugkontrolle in der Nähe von Waidhaus fanden sie am Samstagnachmittag etliche, in Deutschland verbotene Waffen. Diese sollten illegal nach Deutschland geschmuggelt werden.

Schlagstöcke, Macheten, Schlagringe und Elektroschocker

Die Fahnder entdeckten die Waffen im Kofferraum eines Autos mit deutscher Zulassung. Unter anderem wurden 30 Schlagringe, 20 Teleskopschlagstöcke, 10 sogenannte Taser, also Elektroschockwaffen, sowie Macheten sichergestellt. Die verbotenen Gegenstände soll der Beschuldigte auf einem Markt in Tschechien erworben haben. Die Beamten fanden außerdem eine geladene Schreckschusspistole hinter dem Fahrersitz.

Seltsame Weihnachtsgeschenke

Auf die Frage hin, warum der Beschuldigte die Waffen gekauft hat, gab er den Beamten eine ungewöhnliche Antwort, so einer der Schleierfahnder. "Er wollte Weihnachtsgeschenke besorgen. Anscheinend hat er sehr viele Leute, die er beschenken will, wenn er alleine 30 Schlagringe kauft."

Die Waffen wurden beschlagnahmt, zudem wurde Anzeige erstattet. Anschließend durften die vier Insassen ihre Fahrt nach Frankfurt fortsetzen.