Hells Angels eröffnen Clubheim: Waffen sichergestellt

Großeinsatz für die Polizei in der Nacht zum Sonntag in Altenmarkt an der Alz: Bei der Einweihung eines neuen Clubheims der Rockergruppe "Hells Angels" waren rund 200 Beamtinnen und Beamten vor Ort. Mehr als 100 Menschen mit etwa 50 Fahrzeugen waren laut einem Polizeisprecher hierfür angereist – sie wurden von der Polizei vor der Veranstaltung kontrolliert.

Kontrollen bei Anreise: Waffen sichergestellt

Bei den Kontrollen rund um Altenmarkt stellte die Polizei mehrere Messer und eine Machete sicher. Die nicht-öffentliche Eröffnungsfeier des Clubheims verlief die ganze Nacht hindurch ruhig und ohne Vorkommnisse, so ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage am Tag danach.

Die Gäste waren laut Polizei überwiegend der Rockerszene zuzuordnen. Einige von ihnen seien in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die "Hells Angels" und andere vergleichbare Gruppierungen stünden im südlichen Oberbayern unter intensiver Beobachtung der Polizei, hieß es.

Ermittlungen nach Messerstecherei in Unterfranken

Im Juli waren an einer Tankstelle im unterfränkischen Marktheidenfeld etwa 40 Rocker der potenziell gefährlichen Gruppierungen "Outlaws" und "Bandidos" aneinandergeraten. Bilanz: mindestens fünf Verletzte, die am Tatort entdeckt wurden. Seither ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Mit Informationen von dpa