Wegen Regen: EM-Fan-Zone im Olympiapark geschlossen

Wegen der schlechten Wetteraussichten wird am Sonntag kein Programm in der Fan Zone im Münchner Olympiapark geben. Das teilte ein Olympiapark-Sprecher mit.

Fan-Zone am Sonntag geschlossen - Bühnenprogramm abgesagt

Das Bühnenprogramm ist demnach abgesagt und die Partner-Stände bleiben geschlossen. Da am Sonntag spielfrei ist, war ohnehin keine EM-Übertragung geplant. Am Montag findet die Fan Zone wieder planmäßig statt. Das Programm beginnt um 13 Uhr.

Halbfinale: Fan Zone offen und Olympiastadion geschlossen

Für das Public Viewing des ersten Halbfinales am kommenden Dienstag, das in der Münchner Fußball Arena stattfindet, wird laut Schätzungen die Kapazität in der Fan Zone Olympiapark ausreichen. Daher bleibt das Olympiastadion geschlossen, dort wird keine Übertragung des Spiels Spanien gegen Frankreich stattfinden.

Münchner Sportfestival abgesagt: "Sicherheit geht vor"

Aufgrund der amtlichen Warnung vor Dauerregen ist auch das 13. Münchner Sportfestival abgesagt worden. Die Sicherheit für die Besucher und Besucherinnen sei nicht gegeben, informiert das Referat für Bildung und Sport, Veranstalter des Münchner Sportfestivals. "Sicherheit geht vor", heißt es in einer Mitteilung dazu. Auch das geplante Fanfest im Münchner Olympiapark wurde abgesagt.

Kurzfristige Entscheidung für Ninja-Wettbewerb am Nachmittag

Zehntausende Besucher und Besucherinnen wurden zum Münchner Sportfestival erwartet. Einen Ausweichtermin soll es aus organisatorischen Gründen nicht geben. Sollte der Regen am Nachmittag nachlassen, soll zumindest der "Minga Warrior"-Contest, Europas größter Ninja-Wettbewerb, am Königsplatz stattfinden. Die Entscheidung dafür fällt kurzfristig.