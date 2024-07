Wehrdienst und Wehrpflicht: Was ist mit Frauen? User diskutieren

Mit 18 haben die meisten Menschen die sogenannte Carearbeit erst noch vor sich und können nicht abschätzen, wie sie ihren Lebenslauf prägen wird. Mit einem Wehrdienst, aber auch mit anderen verpflichtenden "Gesellschaftsjahren", die debattiert werden, kommt ein Zeitraum hinzu, in dem Personen etwa auf dem Arbeitsmarkt fehlen.

User: Verbunden mit Debatte über "echte Gleichberechtigung"

"Karoshi" wünschte sich zunächst eine Debatte über echte Gleichberechtigung: "Ansonsten sieht das Leben von jungen Frauen so aus: Wehrdienst, Ausbildung/Studium, Vollzeitarbeit (natürlich schlechter bezahlt als bei Männern) und Carearbeit für Kinder parallel (aber wenn sie Kinderbetreuung wahrnimmt, ist sie eine Rabenmutter), in späteren Berufsjahren dann Vollzeitarbeit und Carearbeit/Pflege der älteren Generation und 'das bisschen Haushalt' macht sie ja nebenbei? Wenn sich Männer paritätisch in allen Lebensphasen einbringen, dann gerne Wehrdienst für alle!"

Bundesminister Pistorius machte in der Bundespressekonferenz Mitte Juni deutlich, dass es ihm mit seinem Vorschlag um einen "Auswahl-Wehrdienst" gehe, mit dem zunächst jährlich 5.000 Wehrpflichtige hinzukommen könnten. Für deutlich mehr fehlen Kapazitäten. Die Regierung plant derzeit keine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Dennoch wird darüber diskutiert - auch, ob Frauen dann in der Pflicht wären. Hierfür braucht es eine Änderung des Grundgesetzes mit Zweidrittelmehrheit im Parlament. Pistorius möchte mit seinem neuen Modell des Wehrdienstes aber schnell vorankommen. Man habe die Erfahrung gemacht, dass viele andere Dinge noch in eine einmal angestoßen Grundgesetzänderung hineingepackt werden würden, sodass "das Verfahren viel zu lange dauert".

Auf Nachfrage beim Bundesverteidigungsministerium zu Aspekten aus der Community, sagte eine Sprecherin lediglich, dass es sich aktuell noch um einen Ideen-Austausch handle und viel im Konjunktiv stehe.

Infrastruktur in den Kasernen

Markus Faber (FDP), Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, verwies am Donnerstag im SWR (externer Link) darauf, dass ja bereits jetzt Frauen in der Bundeswehr seien - rund 13 Prozent der über 182.000 militärischen Angehörigen. Infrastrukturen in Kasernen seien also vorhanden. Faber sprach sich dafür aus, dass die geplante Wehrdienstabfrage auch für Frauen verpflichtend sein soll. "Der Zugang in die Bundeswehr darf keine Geschlechterdiskriminierung kennen. Auch im Verteidigungsfall, wenn also die Wehrpflicht wieder gilt, sollten wir weder nach Geschlecht - noch nach Alter - diskriminieren", teilte er auf BR24-Anfrage mit.