EM-Fanzonen geschlossen: Warnung vor Unwettern – auch in Bayern

Zehntausend türkische Fans in Dortmund erwartet

Was das Public-Viewing in Nordrhein-Westfalen betrifft, äußerte sich vor allem die Stadt Dortmund enttäuscht. "Dortmund hat sich sehr auf eine große Fan-Party mit Zehntausenden türkischen und georgischen Fans in der Stadt gefreut und vorbereitet", erklärte der EM-Beauftragte Martin Sauer. Priorität habe aber die Sicherheit der Fans in der Stadt.

Größte Fanmeile Deutschlands geschlossen

In Berlin schlossen nach Angaben der Polizei und der Stadtverwaltung die großen Fanzonen am Brandenburger Tor und am Reichstag ab dem Nachmittag. Menschen, die sich dort bereits befanden, sollten die Areale bis 16.00 Uhr verlassen. Die EM-Fanmeile am Brandenburger Tor und entlang der Straße des 17. Juni ist nach Veranstalterangaben die insgesamt größte in Deutschland.

Mit Material von AFP und SID