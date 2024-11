Wegechaos in Starnberg: Stadt will Sperrungen rückgängig machen

Auch dem reichen Starnberg mangelt es an Geld

Im Februar diesen Jahres hatte der Stadtrat beschlossen, 52 sogenannte „beschränkt-öffentliche Wege“ – also Fußgänger- und Radwege ohne Autostraße daneben – im Winter zu sperren und die Verträge mit Dienstleistern, die den Winterdienst übernommen hatten, nicht mehr zu verlängern. Deshalb brachte die Verwaltung Anfang November Absperrungen und Schilder an, die Fußgänger daran hinderten, die Wege zu nutzen. Der Grund für die ungewöhnliche Maßnahme: Wenn die Wege im Winter nicht geräumt und gestreut werden müssen, entlastet das die Kassen. Denn auch wenn Starnberg als teures Pflaster für die Reichen bekannt ist, fehlt es der Stadt – wie vielen anderen bayerischen Kommunen auch – an Geld. 60.000 Euro pro Wintersaison hätte hätte die Wegesperrung gespart, so die Kalkulation.

Winterdienst an allen oder nur einigen Wegen?

An Kritik wurde dagegen nicht gespart: Bürgermeister Janik habe unzählige Zuschriften bekommen, in denen die Starnberger ihre Sorgen und ihren Ärger über die plötzliche Sperrung der Wege loswurden: „Ich habe zu jedem gesperrten Weg einen Brief bekommen, der beschreibt, dass der Weg in der persönlichen Lebensgestaltung des Verfassers eine wichtige Rolle spielt“, berichtete der Bürgermeister in der Sitzung. Um das Thema nicht noch weiter aufzuheizen, plädierte Janik deswegen dafür, alle 52 Wege erstmal zu entsperren und von der Stadt räumen zu lassen. Einige Stadtratsmitglieder forderten hingegen, die Wege bei der Vergabe des Winterdiensts zu priorisieren. Zehn Stadtratsmitglieder hatten im Vorfeld zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses einen Antrag eingereicht, der die 52 Wege in verschiedene Kategorien einteilt: Solche, die weiterhin der städtische Bauhof räumen und streuen soll; solche, die von externen Dienstleistern geräumt und gestreut werden sollen; und solche, die während des Winters tatsächlich gesperrt werden könnten, weil sie „keine besondere Verkehrsbedeutung“ hätten. Das sind nach Ansicht der Stadtratsmitglieder aber nur vier der ursprünglichen 52 Wege.

Allein die Absperrungen kosteten 25.000 Euro

Damit wäre den leeren Kassen der Kommune schlussendlich wenig geholfen. Doch am Ende sei auch die Sperrung der Wege nicht billig gewesen, kritisiert die Stadträtin und ehemalige Bürgermeisterin Eva Pfister (ehemals John, Bündnis Mitte Starnberg, BMS): 25.000 Euro habe allein das Material zum Absperren gekostet. Außerdem rechnet Pfister mit rund 10.000 Euro Kosten für die Mitarbeiter des Bauhofs, die die Absperrungen aufstellen mussten. Etwa 10.000 Euro könnten nun nochmal beim Abbau entstehen. Jährlich stehe der Stadt Starnberg ein Budget von rund 700.000 Euro für den Winterdienst zur Verfügung.