Kein Geld für Winterdienst: Starnberg sperrt Wege

Starnberger Stadtrat hat Sperrung der Wege beschlossen

Laut Reinigungs- und Sicherheitsverordnung der Stadt Starnberg sind die Anlieger für den Winterdienst auf den beschränkt-öffentlichen Wegen zuständig. Der Stadtrat hatte vor Jahren beschlossen, diese Aufgabe zu übernehmen, teilt die Stadt auf BR-Anfrage mit. Die Wege wurden durch den Betriebshof und Fremdfirmen bisher geräumt und gestreut. Um Kosten zu sparen, hat der Starnberger Stadtrat im Februar dieses Jahres erstmals entschieden, diese Wege zu sperren. Den Winterdienst den Anliegern wieder zu übertragen, fand im Stadtrat keine Mehrheit.

Der Hinweis "Kein Winterdienst, Benutzung auf eigene Gefahr" sei keine Lösung, da er keine haftungsrechtliche Bedeutung habe, erklärt Bürgermeister Patrick Janik. Die Stadt sei auch bei den beschränkt-öffentlichen Wegen für die Verkehrssicherheit zuständig.

Starnberger Bürgermeister nicht glücklich mit der Regelung

Der Bürgermeister als ausführendes Organ musste den Beschluss des Stadtparlaments umsetzen. Zufrieden ist er damit aber nicht. "Ich verstehe jeden Bürger, der das für einen Auftritt aus Absurdistan hält. Hier trifft unsere klamme Finanznot auf eine allgemein zu beobachtende Tendenz, dass die Eigenverantwortung immer mehr abgeschafft wird." Das sei schon absurd, klagt Janik.

Laut Starnberger Merkur [externer Link, möglicherweise Bezahlinhalt] will Janik das Thema in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrats am Montag, 18. November, um 18 Uhr erneut zur Beratung vorlegen und dann vorschlagen, dass die Stadt in diesem Winter noch einmal den Winterdienst an den Kindergarten- und Schulwegen sowie ein bis zwei weiteren stark frequentierten Wegen, zum Beispiel der Brücke beim Kandler, übernimmt. Alle anderen Wege sollen gesperrt bleiben.

Andere Städte und Kommunen in Oberbayern sperren keine Wege

Starnberg und seine gesperrten Wege aus Sparzwängen sind offenbar ein Einzelfall in Oberbayern. Andere Städte und Gemeinden wie Traunstein, Bad Tölz, Fürstenfeldbruck, Freising oder Pfaffenhofen an der Ilm teilen auf BR-Anfrage mit: Sie planen keine Einsparungen beim Winterdienst.

Starnberg wird Kontrollen durchführen

Die Stadt Starnberg wird Kontrollen an den Wegen durchzuführen, kündigt Bürgermeister Patrick Janik an. Aber auf Bußgelder werde die Stadt verzichten. Für diese Wintersaison bleiben die Wege in Starnberg also gesperrt. Bürgermeister Janik will versuchen, die Regelung für den nächsten Winter rückgängig zu machen.