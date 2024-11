18.11.2024, 05:08 Uhr Audiobeitrag

> Kirschlorbeer: Gift für Gärten - Gefahr für Bayerns Wälder?

In der Schweiz darf er nicht mehr verkauft werden. In Deutschland gilt der Kirschlorbeer zwar offiziell als potenziell invasive Pflanze, ist aber dennoch in vielen Gärten zu finden. Und er siedelt sich zunehmend wild im Wald an – was ein Problem ist.

Von Ursula Klement