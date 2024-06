Wechselt Ingolstadts OB als Wiesn-Chef nach München?

Laut Berichten mehrerer Medien soll der Ingolstädter Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) in München Wirtschaftsreferent werden und Clemens Baumgärtner (CSU) ablösen. Damit würde er auch Wiesn-Chef. Bisher gibt es allerdings noch keine offizielle Bestätigung.

Frühzeitiges Ausscheiden als Oberbürgermeister?

Christian Scharpf würde dadurch frühzeitig aus dem Amt des Oberbürgermeisters ausscheidet. Die Stelle in München ist zum 1. März 2025 neu zu besetzen. Bereits seit einigen Wochen kursieren Gerüchte, dass Scharpf Ingolstadt vorzeitig verlassen könnte, um den Posten in München anzutreten. Scharpf hatte angekündigt, sich noch vor der Sommerpause dazu zu äußern.

Eine Sprecherin der Stadt Ingolstadt wollte es auf BR-Anfrage nicht kommentieren. Am Dienstag wird es eine offizielle Erklärung geben, so die Sprecherin. Bevor Scharpf nach Ingolstadt kam, war er bereits im Rathaus in München beschäftigt. Von 2010 bis 2012 war der 52-Jährige als persönlicher Mitarbeiter des Oberbürgermeisters Christian Ude beschäftigt. Von 2012 bis 2020 war er als Stadtdirektor leitender Beamter im Direktorium der Landeshauptstadt München.

Weiterer Schritt auf Karriereleiter

Für Scharpf wäre es nicht nur ein weiterer Schritt auf der Karriereleiter. Auch privat hätte es Vorteile für den gebürtigen Ingolstädter. Denn seine Frau und die vier Kinder leben nach wie vor in München. Die Wahl des Wirtschaftsreferenten ist für Oktober geplant.