Toter bei Schlauchbootunfall – Mann nach Bad im Eisbach vermisst

Große Suchaktion am Eisbach im Englischen Garten: Seit Samstagnachmittag wird ein 26-Jähriger aus Baden-Württemberg vermisst. Er war mit einer größeren Gruppe unterwegs und ist gemeinsam mit anderen in den Eisbach in München schwimmen gegangen.

Gruppe badet an verbotener Stelle: 26-Jähriger wird nun vermisst

Die Gruppe hielt sich an einer Stelle auf, an der das Baden aufgrund drohender Lebensgefahr nicht erlaubt ist. Laut Polizei ist dies vor Ort durch Schilder eindeutig erkennbar. Nach einiger Zeit bemerkte die Gruppe, so teilt es die Polizei mit, dass der 26-Jährige fehlt. Da sie ihn selbst nicht mehr finden konnten, verständigten sie die Einsatzkräfte. Bislang wurde er nicht gefunden. Die Suchaktion dauert an.

Badeunfall an Isar: 46-Jähriger stirbt

Gestorben ist ein 46-Jähriger nach einem Schlauchbootunfall auf der Isar. Er war mit zwei anderen unterwegs, als das Boot wegen der starken Strömung bei Straßlach-Dingharting kenterte. Alle drei fielen ins Wasser. Die 61-Jährige und der 77-Jährige konnten sich selbst retten und zogen den 46-Jährigen auf eine Sandbank. Dort begannen sie sofort mit der Reanimation, die der mit dem Hubschrauber eingeflogene Notarzt fortsetzte. Vergeblich - der Mann aus dem Landkreis München starb.

Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Alkohol, soviel steht bereits fest, was nicht im Spiel.