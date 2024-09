Waldbrand im Landkreis Schwandorf - stundenlange Löscharbeiten

Zweiter Waldbrand binnen weniger Tage

Erst am Donnerstagabend hatten Feuerwehren im Landkreis Schwandorf wegen eines Waldbrands ausrücken müssen. Betroffen war in diesem Fall eine Fläche von rund 6.000 Quadratmetern bei Bodenwöhr.

Ein Luftbeobachter im Flugzeug hatte den Brand im Waldgebiet zwischen Bodenwöhr und Neukirchen-Balbini entdeckt. Das betroffene Gebiet lag in ebenfalls unwegsamen Gelände. Die Feuerwehr musste lange Schlauchleitungen in den Wald lege, Landwirte unterstützten die 130 Feuerwehrkräfte mit Löschwasser in Güllefässern.