1.000 Meter lange Feuerfront am Brocken im Harz

Am Brocken, dem höchsten Berg im Harz, brennt ein Waldgebiet auf einer Länge von 1.000 Metern. Wie viele Hektar betroffen seien, könne man nicht sagen, sagte ein Sprecher des Landkreises Harz (externer Link) am Vormittag. Die Brandbekämpfung aus der Luft gehe weiter. Gegen Mittag würden drei weitere Flugzeuge und ein Hubschrauber erwartet. Weitere Flugzeuge seien angefordert worden. Schweres Gerät von THW und Nationalpark ziehen demnach Brandschneisen und ebnen Wege, um das Feuer einzudämmen und das Gelände zugänglich zu machen. Am Freitag waren dem Landkreis zufolge rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz.

Am späten Freitagabend hieß es nach einer Lagebesprechung, viele Brandstellen hätten sich vereinigt und es sei eine größere Feuerfront entstanden. Nach Angaben des Landkreises brach der Waldbrand gegen 14 Uhr nahe der Kesselklippe am Brocken aus. Die Rauchwolke sei "kilometerweit zu sehen". Angaben zur Brandursache gibt es bisher nicht.

Feuer überspringt Schutzstreifen – Kräfte müssen sich zurückziehen

Einsatzleiter Immo Kramer sagte am Abend der Deutschen Presse-Agentur: "Das THW ist dabei, Wege zu bauen und eine Brücke herzurichten, damit bei Tageslicht der Einsatz am Boden weitergehen kann." An wichtigen Wegen seien Beregner im Einsatz, die mehrere Tausend Liter Wasser pro Minute verteilen, damit die Flammen nicht weiter vorrücken. In der Nacht mussten sich einige Feuerwehrkräfte zurückziehen, weil einzelne Schutzstreifen vom Feuer übersprungen wurden.

Vor zwei Jahren hatte der Landkreis Harz den Katastrophenfall wegen eines Brandes am Brocken ausgerufen. Wie damals ist nun wieder der Königsberg betroffen – eine Nebenkuppe des Brockens.

500 Urlauber in Sicherheit gebracht

Rund 500 Menschen wurden am Freitagnachmittag mit Bussen vom Brocken in Sicherheit gebracht. Es handele sich um Touristen, Wanderer und Sportler, sagte ein Sprecher des Landkreises Harz. Der Weg zum Brocken gilt als einer der meistfrequentierten Wanderwege im Nationalpark Harz. Für den bei Touristen beliebten Ort Schierke, der einige Kilometer vom Brandgebiet entfernt liegt, bestehe derzeit keine Gefahr, hieß es.

Das gesamte Gebiet im Nationalpark bleibe gesperrt, alle Veranstaltungen rund um den Brocken seien abgesagt, teilte der Kreis mit. Die Bevölkerung wurde zudem aufgefordert, Straßen und Zufahrtswege rund um Schierke und den Brocken freizuhalten und die Einsatzkräfte nicht zu behindern.

Weitere Waldbrände in Sachsen-Anhalt

Derzeit ist die Waldbrandgefahr in weiten Teilen Sachsen-Anhalts sehr hoch. Auf dem Truppenübungsplatz Altmark brach bei einer Übung ein Feuer aus, die Heide habe relativ großflächig gebrannt, sagte ein Sprecher des Gefechtsübungszentrums des Heeres. Starke Winde trieben das Feuer weiter an, sodass es sich auf 144 Hektar Fläche ausbreitete. Am Abend teilte der Sprecher mit, dass der Brand gelöscht werden konnte.

Ein seit Freitagmittag lodernder Waldbrand in Oranienbaum unweit eines Wohngebiets und einer munitionsbelasteten Fläche löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Auch das Schloss Oranienbaum befindet sich nicht weit entfernt vom Brandgebiet. Nach Angaben der Stadt vom späten Freitagabend waren rund 180 Kräfte im Einsatz, ein Feuerwehrmann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten sollten während der Nacht unvermindert weitergehen.

Hohe Waldbrandgefahr in Teilen Bayerns

Auch in Teilen Oberfrankens und der Oberpfalz herrscht derzeit mit Stufe 4 hohe Waldbrandgefahr. Erst am Donnerstag löschte die Feuerwehr einen Waldbrand im Landkreis Schwandorf.

Wenn Warnungen vor Waldbrandgefahren ausgesprochen sind, gelten für alle Waldbesucher verschärfte Regeln. Generell ist Rauchen in den Sommermonaten im Waldgebiet verboten. Auch heiße Motoren können bei sehr trockenem Boden schnell Brände auslösen.

Bayernkarte: Wie hoch ist die Waldbrandgefahr?