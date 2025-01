Vogelkottrick: Polizei klärt zwei Jahre alten Diebstahl auf

Die Kripo Bayreuth hat einen Trickdiebstahl aus dem Jahr 2022 aufgeklärt, bei dem einer Frau 15.000 Euro entwendet worden waren. Polizei und Staatsanwaltschaft berichten in einer gemeinsamen Presseerklärung am Freitag, dass eine Tatverdächtige in Untersuchungshaft sitzt.

Mantel mit Vogelkot beschmutzt: Ablenkungsmanöver geht auf

Sie soll vor rund zwei Jahren gemeinsam mit einer Komplizin das spätere Opfer in der Bayreuther Innenstadt angesprochen und vorgetäuscht haben, ihr Mantel sei mit Vogelkot beschmutzt. Während die beiden Frauen so taten, als würden sie den Mantel reinigen, entwendeten sie unbemerkt den Geldbeutel der 62-Jährigen. Diese hatte zuvor bei der Bank 15.000 Euro abgehoben. Beamte der Kripo Bayreuth sicherten DNA-Spuren an der Kleidung des Opfers. Diese Spuren führten, zusammen mit weiteren Ermittlungen, zur Identifizierung einer 53-jährigen Frau aus Kolumbien.

Tatverdächtige wurde in Frankreich verhaftet

Diese ist laut Staatsanwaltschaft wegen ähnlicher Fälle in Bayern und im Bundesgebiet polizeilich bekannt. Im Oktober 2024 wurde sie in Frankreich verhaftet und nach Deutschland überführt. In der JVA München wartet sie nun auf mehrere Gerichtsverfahren. Ermittlungen zu möglichen Komplizinnen und Komplizen gehen weiter.