Einbruchserie in Viechtach – Polizei noch ohne heiße Spur

In Viechtach im niederbayerischen Landkreis Regen sind viele Einwohner beunruhigt. Eine Reihe von Einbrüchen erschüttert die Kleinstadt im Bayerischen Wald seit Weihnachten: Insgesamt bilanziert die Polizei 14 Einbrüche in Geschäfte in der Innenstadt – und tappt diesbezüglich noch im Dunkeln.

Noch keine Hinweise auf mögliche Täter

Bisher habe die Polizei noch keine entscheidenden Hinweise auf den oder die Täter, so Andreas Ertl, Leiter der örtlichen Polizeiinspektion Viechtach. Speziell geschulte Beamte würden derzeit "nach allen möglichen Spuren" suchen. "Wir haben umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen gestartet, aber aus taktischen Gründen nennen wir die einzelnen Maßnahmen nicht", so Ertl weiter.

Ermittlungen könnten noch länger dauern

Laut Polizei sind von der Einbruchserie in Viechtach bisher offenbar nur Ladenbesitzer betroffen. Bei den Einbrüchen wurde Bargeld in insgesamt mittlerer vierstelliger Höhe gestohlen, also mehrere Tausend Euro. Der Sachschaden an den Geschäften liegt noch erheblich höher, nämlich im unteren fünfstelligen Bereich, so Andreas Ertl. Türen wurden versucht aufzuhebeln, Türschlösser verkratzt.

Wenn alle Spuren gesichert wurden, kann die Auswertung beginnen. Die dauert laut Ertl "in der Regel mehrere Wochen oder gar Monate".

Ladenbesitzer mit "mulmigem Gefühl"

Die Viechtacher Geschäftswelt hofft, dass der oder die Täter rasch ermittelt werden. "Generell ist es kein schönes Gefühl, wenn man Angst haben muss, dass wieder ein Einbruch war", schildert Ladenbesitzer Roman Liebl seine Situation. Apothekerin Irmgard Gierstorfer erklärt, sie habe derzeit ein "mulmiges Gefühl, weil ich ja auch im Notdienst nachts in meine Apotheke kommen muss".