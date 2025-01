Los Angeles: Biden erklärt Brandregion zum Katastrophengebiet

US-Präsident Joe Biden hat die von Bränden betroffene Region in Kalifornien zum Katastrophengebiet erklärt. Dadurch könnten Gemeinden und Überlebende sofort Bundesmittel erhalten, um den Wiederaufbau voranzutreiben, teilte das Weiße Haus am Mittwoch (Ortszeit) mit. Außerdem habe die Katastrophenschutzbehörde (Fema) dem US-Bundesstaat Kalifornien finanzielle Hilfe bei der Brandbekämpfung zugesagt.

Auch die US-Westküstenmetropole Los Angeles ist von den Bränden betroffen. Laut US-Medien handelt es sich schon jetzt um eine der schlimmsten Feuerkatastrophen der Stadtgeschichte.

Bereits fünf Menschen gestorben

Die Zahl der Todesopfer ist auf mindestens fünf gestiegen. Der Sheriff von Los Angeles, Robert Luna, befürchtet einen weiteren Anstieg der Opferzahl, wie er am Mittwoch dem Radiosender "KNX News" sagte. In der gesamten Metropolregion um Los Angeles mussten den Angaben zufolge bereits rund 130.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Weit mehr als tausend Gebäude, meist Wohnhäuser, aber auch Geschäfte oder Schulen wurden durch die Feuer beschädigt oder zerstört. Genaue Zahlen gibt es dazu bisher nicht.

Viele Menschen, die die Warnungen der Behörden nicht ernst genug genommen hätten, hätten "bedeutende Verletzungen" erlitten, mahnte der Feuerwehr-Chef des Bezirks Los Angeles, Anthony Marrone.

Neues Feuer in Hollywood Hills ausgebrochen

Am Mittwochabend brach zudem in den Hollywood Hills ein neues Feuer aus, wie Feuerwehrchefin Kristin Crowley auf einer Pressekonferenz mitteilte. Sie warnte eindringlich davor, dass die Entwicklung des Feuers im Westen der Stadt nicht absehbar sei. Behördenangaben zufolge ist das sogenannte "Sunset Fire" in der Nähe der Freilichtbühne "Hollywood Bowl" und anderer bekannter Wahrzeichen der Hügelkette entflammt.

Wegen des Ausbruchs riefen die Behörden zur Evakuierung des Zentrums von Hollywood auf. Das Gebiet sei für die Öffentlichkeit gesperrt, hieß es von Seiten der Feuerwehr in Los Angeles. Auf einer beigefügten Karte war zu sehen, dass die Evakuierungsanordnung historische Teile des als "Film-Traumfabrik" weltbekannten Stadtteils von Los Angeles betrifft - das Feuer wütet derzeit etwa 1,6 Kilometer entfernt vom "Hollywood Walk of Fame".

Behörden: Keines der Feuer derzeit unter Kontrolle

Angefacht von starken Winden breiten sich somit inzwischen sechs Brände in der Umgebung der US-Westküstenmetropole aus, zwei davon sind besonders verheerend. Nach Angaben der Behörden ist derzeit keines der Feuer unter Kontrolle.

Laut Marrone sind die Einsatzkräfte überfordert mit dem Ausmaß der Brände und der Geschwindigkeit, mit der sie sich ausbreiteten. "Wir tun unser Bestes", sagte der Feuerwehr-Chef. Wegen der trockenen Fallwinde aus dem Landesinneren bleibt die extreme Feuergefahr aber noch bis mindestens Freitag bestehen.

Mehrere Prominente und Filmstars müssen fliehen

Die Waldbrände haben auch die Anwesen mehrerer Prominenter zerstört, darunter unter anderem das Anwesen von Paris Hilton. "Die Verwüstung ist unvorstellbar. Zu wissen, dass so viele Menschen heute ohne den Ort aufwachen, den sie ihr Zuhause nannten, ist wirklich herzzerreißend", schrieb die Hotelerbin auf Instagram.

Bei einem Brand im Jahr 2018 ist auch das Haus von Thomas Gottschalk in Malibu abgebrannt. Hier ein Interview, das der Entertainer damals mit Bayern 1 führte.

Zahlreiche Filmstars wie Jamie Lee Curtis und andere Prominente mussten fliehen und um ihre Häuser fürchten. Mark Hamill, der als Luke Skywalker in "Star Wars" berühmt wurde, schilderte auf Instagram, er habe mit seiner Frau sein Haus in Malibu verlassen, um "dem schrecklichsten Feuer seit 1993" zu entkommen. Mehrere Hollywood-Events wurden wegen der Brände abgesagt und Dreharbeiten verschoben.

Oscar-Nominierungen wegen Bränden verschoben

Auch die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen wurde wegen der Brände verschoben. Am 17. Januar wollte die Filmakademie die Anwärter für Hollywoods höchsten Preis verkünden. Dies werde nun zwei Tage später stattfinden, teilte Geschäftsführer Bill Kramer in einem Brief an die rund 10.000 Mitglieder mit, wie US-Medien berichteten.

Mit Informationen von AFP, dpa und Reuters.