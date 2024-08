Vermisstenfall Katina K.: Polizei appelliert an mögliche Zeugen

Seit inzwischen 20 Tagen gilt Katina K. als verschwunden. Die Suche nach der 33-Jährigen läuft auf Hochtouren, zuletzt waren mehr als 100 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Nun bittet die Kripo Bamberg sechs mutmaßliche Zeugen um Kontaktaufnahme. Sie sollen am Nachmittag des 1. August in einem Waldstück bei Bammersdorf und Weilersbach im Landkreis Forchheim unterwegs gewesen sein.

Waldstück im Kreis Forchheim: Polizei sucht mögliche Zeugen

Laut Angaben der Polizei Oberfranken handelt es sich in einem Fall um eine Gruppe von fünf Männern und Frauen, die gegen 14 Uhr mit einer Musikbox vermutlich zum Annafest nach Forchheim unterwegs waren. Außerdem suchen die Ermittler der Soko "Sofia" eine etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau, die zu dieser Uhrzeit mit einem Fahrrad oder E-Bike in diesem Waldstück gesehen wurde. Alle sechs kommen als Zeugen in Betracht.

Eine Polizeisprecherin sagte auf BR24-Nachfrage, dass es derzeit zwar keine konkreten Hinweise gebe, dass in diesem Waldstück etwas passiert sein könnte. Aber: "Wir wollen den Tag des Verschwindens nachvollziehen." Das Waldstück sei für die Ermittlungen interessant, da es zu der Fläche gehöre, die betrachtet wird. "Wir müssen großflächig denken und jedem Hinweis nachgehen", so die Polizeisprecherin. "Vielleicht können die gesuchten mutmaßlichen Zeugen etwas Hilfreiches aussagen."

73-Jähriger in U-Haft – Polizei prüft Zusammenhang mit Cold Case

Ein 73 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Forchheim wird verdächtigt, die 33-Jährige, die im Rotlichtmilieu tätig gewesen sein soll, getötet zu haben. Er wurde in Untersuchungshaft genommen. Ermittler prüfen, ob es einen Zusammenhang mit dem Vermisstenfall Sabine Föll aus dem Jahr 1994 gibt. Die damals 32-Jährige aus dem Großraum Stuttgart war nach einer Faschingsfeier in Forchheim verschwunden. Bereits damals wurde gegen den heute 73 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Forchheim ermittelt. Der Fall blieb ungeklärt.

Auf ihrer Website hat die Polizei im Rahmen der Ermittlungen Fotos des Verdächtigen und seines Autos [externer Link] veröffentlicht. Ermittler hoffen auf Hinweise zur Frage, wo sich der Tatverdächtige am Donnerstag, den 1. August aufgehalten hat. Der Verdächtige aus dem Landkreis Forchheim und Katina K. sollen sich nach Angaben der Polizei bereits vor mehreren Wochen im Rotlichtmilieu kennengelernt haben. Wie die Beziehung zwischen den beiden genau ausgesehen hat, sei ebenfalls Teil der Ermittlungen, hieß es von der Polizei.