Kurioser Fund: Herrenloses Riesen-Kruzifix auf dem Müll

Einen ungewöhnlichen Fund hat eine Bayreutherin am vergangenen Samstag gemacht: Bei den Mülltonnen ihres Mehrfamilienhauses stand ein 1 Meter 20 großes kunstvoll geschnitztes Kruzifix mit Jesusfigur. Wie es dahin gekommen ist, ist noch unklar.

Großes Kruzifix stand beim Müll

Sie sei gerade mit einer Freundin unterwegs gewesen, als ihr das Kreuz aufgefallen sei, so Gisela Mösch-Ahner im Gespräch mit BR24. Ihr erster Gedanke: "Huch, wer stellt denn so etwas bei den Mülltonnen ab? Es war ein sehr schönes und großes Kruzifix, keines aus dem Wohnzimmer – eher eines, wie man es aus Kapellen kennt", so Mösch-Ahner. Die Bayreutherin hatte daraufhin zunächst den Bayreuther Lokalsender "Radio Mainwelle" informiert, um so eventuell den rechtmäßigen Besitzer zu erreichen, falls das Kreuz gestohlen wurde.

Jesus-Kreuz sichergestellt

Auch die Polizei hat sie von ihrem Fund in Kenntnis gesetzt. Das Kreuz wurde sichergestellt. Nun werde versucht, den Eigentümer ausfindig zu machen, so die Polizei auf Nachfrage. Sollte das nicht gelingen, dann bekommt die Finderin Gisela Mösch-Ahner das Kreuz nach einem halben Jahr zurück – wenn sie das möchte.

Ein Pfarramt und eine Kirche hätten sich schon bei ihr gemeldet, so die Bayreutherin. "Wenn sich der Eigentümer nicht findet, würde ich es gerne an einem Ort wissen, wo Menschen hinkommen können und beten können. So ein Kreuz hat schließlich einen ideellen Wert."