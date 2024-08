Vermisste Katina K.: Polizei prüft Zusammenhang mit Cold Case

Im Fall der vermissten 33 Jahre alten Bulgarin Katina K. im Landkreis Forchheim ist eine Vielzahl von Hinweisen bei der Polizei eingegangen. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft Bamberg auf Nachfrage von BR24. Derzeit gehen die Beamten einer Sonderkommission den Hinweisen nach.

Polizei prüft Zusammenhang mit "Cold Case" von 1994

Dabei werde routinemäßig auch ein Zusammenhang mit weiteren Vermisstenfällen geprüft, darunter auch ein ungeklärter Fall, ein sogenannter "Cold Case", aus dem Jahr 1994. Damals verschwand die 32 Jahre alte Sabine Föll aus dem Großraum Stuttgart nach dem Besuch eines Faschingsballs in einer Forchheimer Gaststätte und wurde bis heute nicht gefunden. Die Gemeinsamkeit der beiden Fälle ist der aktuelle Hauptverdächtige: ein 73 Jahre alter Mann aus Bammersdorf im Landkreis Forcheim. Wie im Fall Sabine Föll, schließt die Polizei mittlerweile auch bei Katina K. ein Verbrechen nicht mehr aus.

Katina K. seit Anfang August vermisst

Angehörige aus Norddeutschland hatten die 33 Jahre alte Frau am 1. August als vermisst gemeldet. Zuletzt gesehen wurde Katina K. am selben Tag in Bammersdorf bei Eggolsheim. Dort soll die im Rotlichtmilieu tätige Frau einige Tage bei dem 73 Jahre alten Mann zu Besuch gewesen sein.

Eine Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten [externer Link] läuft weiterhin. Die 30-köpfige Sonderkommission "Sofia" ermittelt. In den kommenden Wochen werden die Beamten in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Vernehmungen durchführen, Spuren sichern und auswerten sowie die Suchmaßnahmen nach der 33-Jährigen ausweiten.

73-Jähriger in Untersuchungshaft

Alle bislang eingeleiteten Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Im Zuge der Ermittlungen hätten sich laut Polizei jedoch Hinweise auf eine mögliche Gewalttat ergeben. Demnach stehe der 73 Jahre alte Mann im Verdacht, die Frau getötet zu haben. Aktuell sitzt er in Untersuchungshaft.

Der Verdächtige aus dem Landkreis Forchheim und die 33-Jährige sollen sich laut Polizei bereits mehrere Wochen zuvor im Rotlichtmilieu kennengelernt haben. Wie die Beziehung der beiden genau ausgesehen habe, sei Teil der Ermittlungen, hieß es. Zur Frage, ob sich der Verdächtige aus dem Landkreis Forchheim bereits geäußert hat, machte der Polizeisprecher gegenüber dpa keine Angaben.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Die Staatsanwaltschaft Bamberg bestätigt auf BR-Nachfrage, dass gegen den Mann bereits beim Verschwinden von Sabine Föll im Jahr 1994 ermittelt wurde. Die Ermittler erhoffen sich nun weitere Hinweise aus der Bevölkerung, wo sich der Tatverdächtige am Donnerstag, den 1. August, aufgehalten hat. Auf ihrer Website hat die Polizei im Zuge der Ermittlungen Fotos des Mannes sowie seines Autos [externer Link] veröffentlicht.