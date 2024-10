"Next Generation steht vor der Tür": Abschied von Müller und Co.

"Legenden" prangte in der Mitte der dreistöckigen Tribünen der Münchener Arena. Unten lachten Abbilder von Ilkay Gündogan, Thomas Müller, Manuel Neuer und Toni Kroos inmitten des Schriftzugs "Danke für alles, Jungs". Zur offiziellen Verabschiedung vor Anpfiff der Nations League Partie gegen die Niederlande am Montagabend hatte sich auch der Fanklub der deutschen Nationalmannschaft etwas überlegt.

"Es war eine tolle Geschichte", sagte Thomas Müller, "Die Zeit verging wahnsinnig schnell". Er werde aber nicht sentimental. "Die Next Generation steht schon vor der Tür!"

Abschied als Kapitän: Ilkay Gündogan

Ilkay Gündogan gab am 11. Oktober 2011 gegen Belgien sein Debüt in der A-Nationalmannschaft, als einziger der vier Verabschiedeten verpasste Gündogan verletzungsbedingt die WM 2014. Zehn Jahre später führte er als Kapitän die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-EM an und setzte mit seiner Spielintelligenz und seinem unverkennbaren Passspiel vor allem andere wie Jamal Musiala und Florian Wirtz in Szene.

"Mit dem zuletzt entwickelten Teamgeist", schrieb Gündogan zum Abschied in einem offenen Brief an "seine" Nationalmannschaft, "wird auch in Amerika bis zum Titelgewinn alles möglich sein."

Thomas Müller - einzigartig am Ball

131 Länderspiele hat Thomas Müller absolviert. Auf mehr Einsätze kamen nur Lothar Matthäus (150) und Miroslav Klose (137). Die Nationalmannschaftskarriere von Thomas Müller begann am 3. März 2010 in München schon denkwürdig: Nachdem der damals 20-Jährige beim Freundschaftsspiel gegen Argentinien sein Debüt gegeben hatte, kam Müller zur Pressekonferenz. Die musste er dann aber auch schnell wieder verlassen, denn Argentiniens Trainer Diego Maradona beschwerte sich lautstark. Der Schütze des Jahrhundert-Tors entschuldigte sich anschließend: "Ich wusste nicht, dass das ein Spieler war."

Wenige Monate später wurde Thomas Müller Torschützenkönig der WM 2010 in Südafrika, eines der Tore schoss er im Viertelfinale gegen Maradonas Argentinien. Müllers Spielstil hat einen Wiedererkennungswert, wie ihn wenige haben. Wie er mit dem Ball umgeht, wirkt unmöglich und alles andere als elegant, doch Thomas Müller ist effektiv und hat wahrscheinlich schon mit jedem Körperteil ein Tor erzielt.

Toni Kroos, der Titelsammler

Aus deutscher Sicht war die Weltmeisterschaft 2018 in Russland eigentlich zum Vergessen. Doch trotz des Ausscheidens in der Vorrunde gelang Toni Kroos ein fußballerisches Kunstwerk. Im Gruppenspiel gegen Schweden stand es in der 90. Minute 1:1, dann gab der Schiedsrichter einen Freistoß. Eigentlich war der Winkel zu spitz, doch Kroos lief an, legte den Ball kurz zu Reus, der wieder zurück auf Kroos, und der Ball landete im Tor zu einem der schönsten Freistoß-Tore der WM-Geschichte.

Zur Heim-EM 2024 meldete sich der erfolgreichste deutsche Fußballer aus dreijähriger Pause zurück und war damit einer der Faktoren, die den Nationalmannschafts-Frust in Vorfreude verwandelten. Kroos fehlte am Montagabend in der Allianz-Arena, weil er parallele Termine mit seiner Nachwuchs-Akademie in Madrid wahrnahm.

Rekordtorhüter: Manuel Neuer

Am 2. Juni 2009 gab Manuel Neuer im Freundschaftsspiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate sein Debüt, in diesem Jahr trat er als Rekord-Torhüter des DFB-Teams vor Sepp Maier mit jeweils vier gespielten Welt- und Europameisterschaften zurück und das, obwohl sich Neuer in den knapp 15 Jahren vier Knochenbrüche zuzog.

Seine erste WM spielte Neuer in Südafrika, eigentlich sollte dort René Adler die Nummer eins sein, doch der brach sich kurz vor der Weltmeisterschaft eine Rippe. Im Viertelfinale gegen England gelang dem jungen Torhüter eine Vorlage, als sein Ball in der englischen Hälfte bei Stürmer Klose landete.