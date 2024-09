Regensburger "Tante-Emma-Mobil" weitet Standorte aus

Kostenlose Lebensmittel für bedürftige Senioren: In Regensburg wird jetzt das Projekt "Tante-Emma-Mobil" ausgebaut. Bis zu zehn neue Anlaufstellen sollen in den kommenden Monaten hinzukommen.

Hilfe auf Rädern für bedürftige Senioren

Seit rund zehn Wochen ist das "Tante-Emma-Mobil" der "Rengschburger Herzen" in Regensburg unterwegs und versorgt Senioren mit kleinen Renten in ihren Vierteln direkt mit kostenlosen Lebensmitteln. Ziel des Projekts ist es, älteren Menschen den Gang zu öffentlichen Verteilungsstellen wie der Tafel zu ersparen, da sich viele Betroffene aus Scham nicht dorthin trauen. Bisher steuert das Mobil drei Standorte an, darunter die Lusenstraße, wo regelmäßig 30 bis 40 Menschen versorgt werden.

Ausbau des Projekts: Bald mehr Anlaufstellen

Arno Birkenfelder, Mitbegründer des Vereins "Rengschburger Herzen", kündigte an, dass das "Tante-Emma-Mobil" bald noch mehr Anlaufstellen in Regensburg bedienen soll. In den nächsten zwei bis drei Monaten könnten bis zu zehn neue Stellen in der Stadt hinzukommen. Eine dieser neuen Anlaufstellen ist beispielsweise in der Konradsiedlung im Norden der Stadt geplant. Birkenfelder betonte, dass es möglicherweise auch Anlaufstellen im Landkreis geben wird.

Positive Resonanz und Ausblick

"Bis jetzt ist es sehr positiv. Unsere 'Tante Emma' wird gut angenommen", sagte Birkenfelder zufrieden. Das Ziel des Vereins ist es, noch mehr Menschen in Regensburg zu erreichen. Um dies zu schaffen, sucht der Verein nach weiteren Standorten in der Stadt und Umgebung.

Spendenaufruf für Kühlschränke

Um das Angebot noch erweitern zu können, werden gewerbliche Kühlschränke als Spenden gesucht, um so die frischen Lebensmittel sicher lagern und transportieren zu können. Der Verein hofft, durch zusätzliche Spenden seine Hilfe noch breiter aufstellen zu können und weitere Senioren in Not zu erreichen.