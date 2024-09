Tortellini-Fall im Kreis Schwandorf: Keim gefunden

Im Tortellini-Fall im Landkreis Schwandorf liegen inzwischen erste Untersuchungsergebnisse der Lebensmittelproben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vor. Das bestätigte ein Sprecher des Landratsamts Schwandorf dem BR. Demnach wurde in den verarbeiteten Tortellini eines italienischen Restaurants das Bakterium "Bacillus cereus" nachgewiesen. Das Rohprodukt sei dagegen ohne Befund geblieben, heißt es seitens des Landratsamts. Wie der Keim in die Tortellini gelangte, sei noch unklar.

Gäste klagten über Übelkeit, Frau starb

Nach dem Verzehr von Tortellini in dem Restaurant hatten mehrere Gäste über Übelkeit und Erbrechen geklagt, mancher wurde laut Polizei im Krankenhaus behandelt. Eine 46-jährige Frau aus dem Landkreis Schwandorf starb wenige Tage später. Ob ihr Tod mit den Tortellini in Zusammenhang steht, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Untersuchungen zur Todesursache dauern an

Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft Amberg wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Es laufen mehrere Untersuchungen zur Todesursache, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Zu ersten Ergebnisse der Obduktion halten sich Staatsanwaltschaft und Polizei noch bedeckt.

Tortellini stammten von Großhändler

Philipp Pruy, der Anwalt des Restaurantbetreibers, hatte nach Bekanntwerden des Falls auf BR-Anfrage mitgeteilt, dass die Ware von einem Großhändler bezogen wurde. Derzeit laufen außerdem Prüfungen der Lebensmittelüberwachung des Landratsamts Schwandorf. Hier stünden noch Ergebnisse der Lebensmittelbehörde des Herstellers aus, sagte der Sprecher des Schwandorfer Landratsamts. Sie werden Anfang nächster Woche erwartet.

Kleinere Beanstandungen in der Vergangenheit

In der Vergangenheit hatte es laut dem Landratsamtssprecher kleinere Beanstandungen in dem Lokal gegeben, "aber nichts Gravierendes". Aktuell ist das Restaurant geschlossen. Der Besitzer selbst soll sich dafür entschieden haben. In den Kundenbewertungen bei Google schrieben mehrere Gäste in den vergangenen Wochen, sie hätten sich nach dem Restaurantbesuch übergeben müssen. Auch die Sauberkeit wird bemängelt. Ältere Kommentare loben aber auch das Essen.

Bakterium vermehrt sich in schlecht gekühltem Essen

Das Bakterium "Bacillus cereus" kann innerhalb kurzer Zeit zu Erbrechen und Durchfall führen, warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung. Der Erreger bildet Giftstoffe und vermehrt sich vor allem in zu warm gelagertem Essen. Besonders anfällig sind Speisen wie beispielsweise Reis oder Nudeln, die Stärke enthalten. Wird belastetes Essen erhitzt, werden die Bakterien zwar abgetötet, die Sporen, die es gebildet hat, können aber überleben. Wird das Essen dann länger nicht gekühlt, können aus den Sporen neue Bakterien werden, die wieder Giftstoffe bilden können.

"Bacillus cereus" ist hitzebeständig

Eine Kontamination mit dem Erreger komplett zu vermeiden, ist wegen der Hitzebeständigkeit und dem weltweiten Vorkommen des Keims, etwa in Böden oder Staub, schwierig, so das Bundesinstitut. Das Essen in den Kühlschrank zu packen, sei aber ein guter Schutz: "Ein Auskeimen der Sporen kann durch eine schnelle Kühllagerung oder ausreichende Heißhaltung von erhitzten Speisen verhindert werden“, teilt das BfR mit. Lösen die Keime Erbrechen aus, klingen die Beschwerden in der Regel innerhalb weniger Tage ab. Allerdings gebe es sehr selten auch schwere Krankheitsverläufe mit Leber- oder Hirnschäden, teilt das Bundesinstitut für Risikobewertung mit.