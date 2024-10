Uni Augsburg: Medizincampus und Lehrgebäude gehen an den Start

An der Universität Augsburg ist heute in einem Festakt mit rund 400 geladenen Gästen das neue Lehrgebäude der medizinischen Fakultät und der erweiterte Medizincampus feierlich eröffnet worden. Der Campus bietet jetzt auf einer Fläche von 78.000 Quadratmetern modernste Lehr- und Forschungseinrichtungen, die eine enge Verzahnung von theoretischer Ausbildung und praktischer Anwendung versprechen.

"Bildung, Forschung und Praxis auf höchstem Niveau"

Unter den Gästen befanden sich unter anderem auch der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume und der Gründungsprodekan der medizinischen Fakultät, Prof. Dr. Guido Adler. In ihren Reden betonten beide die Bedeutung der neuen Einrichtungen für die medizinische Ausbildung und Forschung sowie die regionale Entwicklung. "Mit der Eröffnung des neuen Medizincampus setzen wir einen wichtigen Meilenstein für die Universität Augsburg und die Region. Hier entsteht ein Ort, an dem Bildung, Forschung und klinische Praxis auf höchstem Niveau miteinander verknüpft werden, um die Medizin von morgen zu gestalten", so Minister Blume in seiner Ansprache.

Gesundheitsversorgung in Schwaben soll profitieren

Auch die Präsidentin der Universität Augsburg, Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel, hob die Tragweite des Projekts hervor: "Die Universität wird nicht nur zur Entwicklung der Medizinwissenschaften in Bayern beitragen, sondern auch die Gesundheitsversorgung in Bayerisch-Schwaben von großer Bedeutung sein."

Prof. Dr. Martina Kadmon, Dekanin der medizinischen Fakultät, unterstrich in ihrer Rede die Vorteile für Studierende: "Das neue Lehrgebäude bietet unseren Studierenden und Lehrenden eine ideale Lern- und Lehrumgebung, um für die herausfordernde Medizin der Zukunft bestens vorbereitet zu sein."

Ausbildungsbedingungen sollen besser werden

Die Planung und der Bau des neuen Campus begannen bereits 2016. Neben dem Lehrgebäude umfasst das Areal auch Forschungsgebäude sowie Einrichtungen für Simulationen und praktische Übungen, die Studierenden und Dozenten optimale Bedingungen für die Ausbildung bieten sollen. Der Medizincampus soll nicht nur die lokale medizinische Versorgung verbessern, sondern auch als bedeutender Forschungsstandort in Süddeutschland fungieren.