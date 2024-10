Günstig und wiederverwendbar: Häuser bauen wie mit Lego

Hilfe zur Selbsthilfe

Die Twist-Blocks werden aber nicht einfach von Europa nach Afrika geliefert. Vielmehr stellen sie die Menschen vor Ort selbst her. "Die Steine werden in Werkstätten produziert. So verlagern wir den Großteil der Wertschöpfung nach Afrika", sagt Andreas Mayer von der Firma Peri. In Kibera gibt es viele ungelernte Arbeitskräfte, die sich oft als Tagelöhner verdingen. Die Steine zu fertigen und zu verbauen, ist verhältnismäßig einfach und bietet feste Jobs. Zwanzig Häuser sind vor Ort schon entstanden, darunter auch vier Schulen.

Weitere Projekte in Planung

"Unser altes Gebäude hatte sich in der Sonne stark aufgeheizt und jetzt haben wir einfach eine viel kühlere Umgebung. Das ist wirklich ein Segen", sagt Ezekiel Mogaka, der in Kibera als Lehrer in einer der vier neu gebauten Schulen arbeitet.

Weil die Bausteine flexibel sind, lassen sich die Zwischenräume im eng bebauten Slum zudem gut ausnutzen. "Viele sind stolz, dass so eine Neuerung zum ersten Mal bei Ihnen in Kibera verbaut wird. Sie malen die Steine sogar an", sagt Cress. Am Victoriasee entsteht derzeit eine Steinmanufaktur für einen Schulcampus, eine weitere ist in Uganda in Planung. Doch angesichts steigender Baukosten - wäre das System nicht auch hierzulande geeignet?

Einsatz in Deutschland

Der Schwerpunkt liege momentan auf dem sozialen Projekt, betonen Peri und das gemeinnützige Unternehmen "Start Somewhere".

Aktuell gibt es die Steine noch nicht im Handel, aber sie haben durchaus Interesse geweckt. "Wir waren damit auf einer Baumesse und viele haben gefragt, wo man die Steine denn kaufen kann? Weil Menschen sie zum Beispiel im Garten oder im Innenausbau einer Hotellobby nutzen wollten", erzählt Andreas Mayer von Peri. Eine Idee, die durchaus Potenzial hat. Den deutschen Innovationspreis haben die Twist-Blocks jedenfalls schon abgeräumt.