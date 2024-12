Zu viel Teilzeit? Gründe und Lösungen für den Lehrermangel

💬 "Dein Argument" greift Euren Input auf: Kommentare aus der BR24-Community sind Anlass für diesen Beitrag. 💬

Wenn es heißt, dass künftig in Bayern Tausende Lehrkräfte fehlen werden, dann löst das bei manchen Menschen Gedanken aus, wie sie BR24-User "tkl" kommentierte: "Jedes Jahr gibt es die Geburtsstatistik. Und es ist jährlich leicht nachzulesen, wie viele Schüler in fünf Jahren eingeschult werden. Die Lehrerausbildung hat auch eine festgelegte Dauer. Wo liegt in der Planung das Problem? Mit einfachen Grundrechenarten zu lösen!"

Aber ist es wirklich so einfach? Aus dem Kultusministerium heißt es, die Geburtenrate sei freilich bekannt und sich daran zu orientieren nicht das Problem. Woran liegt der Lehrermangel also dann?

Immer weniger wollen Lehramt studieren

Amelie Werner will Lehrerin werden. Die 18-Jährige besucht das Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt im unterfränkischen Landkreis Haßberge. Sie sagt, dass sie das Lernen mit Kindern mit Freude erfüllen werde. Erste Erfahrungen hat sie als Schülersprecherin, Tutorin und Jugendleiterin im Musikverein gesammelt. Solche Beispiele werden aber immer weniger. Die Zahl derer, die in Bayern ein Lehramtsstudium beginnen, sinkt trotz bester Jobaussichten.

Vor allem für das Lehramt in Mittelschulen ist die Studierendenzahl eingebrochen. Zwischen 2013 und 2022 ist sie von 738 auf 368 und damit um rund 50 Prozent gesunken. Das geht aus einer Anfrage der SPD im bayerischen Landtag hervor, die BR24 vorliegt. Unter Bayerns Abiturienten haben sich zuletzt weniger als sieben Prozent für ein Lehramtsstudium entschieden, vor zehn Jahren waren es noch fast 15 Prozent.

"Praxisschock": Jeder Zweite schmeißt das Studium hin

Auch unter den Lehramtsstudenten brechen immer mehr ab. Klaus Zierer ist Professor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg. Er sagt, 50 bis 60 Prozent der Lehramtsstudenten gingen im Praxisteil, der zweiten Phase des Studiums, verloren. Er spricht von einem "Praxisschock", der auf eine falsche Vorbereitung der Studierenden in der ersten Hälfte des Studiums zurückgehe. Dieser Auffassung ist auch BR24-User "Kleeblatt4": "Leider geht auch die Ausbildung der Lehrer voll an der Realität vorbei."

Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft kommt auf nur wenig bessere Werte (externer Link) als Hochschullehrer Zierer: Demnach schließen von den jährlich mehr als 50.000 Studienanfängern lediglich 30.300 ihr Lehramtsstudium ab, nur 28.300 beenden auch das Referendariat.

Im Ministerium ist das Problem bekannt. Dort heißt es, eine Expertenkommission wolle Anfang 2025 Vorschläge unterbreiten, wie das Lehramtsstudium praxisorientierter und attraktiver werden könne.

Babyboomer gehen, Lehrermangel verschärft sich

Dass in Bayern mit aktuell mehr als 104.000 Lehrerinnen und Lehrern dennoch so viele beschäftigt sind wie nie zuvor, liegt unter anderem an der Generation der Babyboomer, die allerdings bald in Pension gehen wird. Ein Blick auf die Lehrerbedarfsprognose 2024 für den Freistaat (externer Link) zeigt, dass der Lehrermangel dann dramatisch werden könnte.

Dargestellt wird in der Grafik die vorhergesagte Lehrer-Versorgungsquote an den verschiedenen Schularten in Bayern. Die aufgezeigten Entwicklungen werden nach Angaben des Kultusministeriums eintreten, wenn nicht wirksam gegengesteuert wird. So könnte die Versorgungsquote an Mittelschulen in den nächsten drei Jahren auf 88 Prozent fallen.