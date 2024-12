Sternstunden-Tag beim BR: Spenden für Kinder in Not

Der Sternstunden-Tag ist ein Tag im Zeichen der Nächstenliebe für Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen: Kranke Kinder, Kinder mit Behinderung, Kinder in Not. Zusammen mit dem Verein Sternstunden e. V. sammelt der Bayerische Rundfunk heute Geld für hilfebedürftige Kinder. Viele Ehrenamtliche helfen: BR-Mitarbeitende, Prominente, Sportler, Bürgermeister, echte Prinzen wie Prinz Ludwig von Bayern sowie Milch-, Bier- und Honig-Königinnen sitzen heute an den Spendentelefonen.

Viele Promis sitzen in der Spendenzentrale im Funkhaus in München

Auch dabei sind die Schauspielerinnen Uschi Glas, Michaela May und Schauspieler Max von Thun sowie der neue Münchner Tatort-Kommissar Ferdinand Hofer. Ihn motiviert bei den Sternstunden der Gemeinschaftsgedanke. "Es ist wirklich unglaublich schön, wenn jedes Jahr zur Weihnachtszeit so viele Menschen zusammenkommen und gemeinsam spenden und Spenden sammeln", sagt Ferdinand Hofer. Es sei mittlerweile eine tolle Weihnachtstradition für ihn dabei zu sein.

Genauso begeistert engagiert sich Comedian Martin Frank für die Sternstunden. Er sitzt heute nicht nur in der Spendenzentrale im Funkhaus in München, sondern war auch schon oft als Pate für den Verein Sternstunden unterwegs und hat Projekte besucht. So war Martin Frank dieses Jahr in einer Einrichtung für Inobhutnahme von Kindern aus schwierigen Familienverhältnissen. "Wenn man vor Ort erklärt bekommt, wofür das Geld eingesetzt wird und die Kinder sieht, die sich freuen, dann ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl."

Kinder mit psychischen Erkrankungen und in Inobhutnahme

Die von Sternstunden unterstützten Kinderhilfsprojekte sind vielfältig: Therapie-Reitstunden für Kinder mit Autismus, Einrichtungen für Kinder mit Behinderung, Wohngruppen für Kinder, die ihren Eltern weggenommen werden mussten, weil sie zu Hause Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung erlebt haben. Das Schicksal vor allem dieser Kinder berührt die neue Geschäftsführerin des Vereins Sternstunden Natalie Schmid. Aber nicht nur diese Kinder seien hilfebedürftig.

So nehme die Zahl der Kinder mit psychischen Erkrankungen seit Jahren zu. "Die Kinder brauchen Hilfe, um auch mit besonderen Herausforderungen klarzukommen", berichtet Sternstunden-Chefin Natalie Schmid. "Leider erleben wir sehr häufig, dass die öffentlichen Gelder dafür zum Teil nicht ausreichen. Sternstunden springt dann ein."

Rund 170 Projekte hat Sternstunden dieses Jahr unterstützt

Mit insgesamt etwa 31 Millionen Euro hat der Verein Sternstunden allein in diesem Jahr rund 170 Projekte unterstützt. Dazu gehören unter anderem: Präventionsmaßnahmen gegen Kinderprostitution an der bayerisch-tschechischen Grenze, barrierefreie Spiel- und Bewegungsbereiche für behinderte Kinder in Haßberge in Unterfranken sowie in Ursberg in Schwaben oder die Sanierung der Turnhalle für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf in München-Allach. Sternstunden hilft Kindern in Bayern, in ganz Deutschland und weltweit.

BR unterstützt Sternstunden seit mehr als 30 Jahren

Der Sternstunden-Tag ist eine Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt der BR den Verein Sternstunden. Es sei im Laufe der Jahre ein großes Vertrauensverhältnis zwischen Spendern, Sternstunden und dem BR gewachsen, sagt Intendantin Dr. Katja Wildermuth. Wichtig sei, die internationalen Hilfsprojekte weiter zu unterstützen wie in der Ukraine, auch wenn die Medienaufmerksamkeit nachlasse. "Kinder und Jugendliche sind tatsächlich die am meisten Leidtragenden von Krieg, Flucht, Vertreibung und Naturkatastrophen. Für viele ist oft der Weg in Richtung Zukunft verbaut."

Sternstundenchefin Natalie Schmid: "Der Sternstunden-Tag ist das Highlight für uns!"

Beim Sternstunden-Tag im vergangenen Jahr kam die Rekordsumme von fast 13 Millionen Euro zusammen. Der Tag habe eine enorme Bedeutung, sagt Natalie Schmid vom Verein Sternstunden. "Er ist das Highlight für uns! Der Bayerische Rundfunk berichtet dann auch über unsere Projekte, zeigt unsere Arbeit, was uns sehr stolz macht." Am Sternstunden-Tag werde gezeigt, was der Verein Sternstunden alles Sinnvolles und Tolles mit den Geldern gemacht habe.

Telefonisch spenden unter 0137/10 10 200, online unter br.de/sternstunden

Wer Kindern in Not helfen möchte, kann heute am Sternstunden-Tag bis 23 Uhr telefonisch oder rund um die Uhr online spenden. Die eingenommenen Gelder fließen ohne Abzüge in die Kinderhilfsprojekte von zum Beispiel Vereinen, freien Trägern oder Initiativen.

Glanzvoller Abschluss ist heute Abend die Sternstunden-Gala im BR Fernsehen live aus Nürnberg. Sandra Rieß und Volker Heißmann begrüßen dann viele prominente Gäste und stellen aktuelle Sternstunden-Projekte vor.

Wer spenden möchte, kann sich hier informieren.