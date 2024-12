13.12.2024, 09:07 Uhr Audiobeitrag

Nur durch Spenden möglich: Frauenhaus Passau erweitert

Wenn Frauen von ihren Partnern misshandelt werden, können sie in ein Frauenhaus flüchten – zumindest theoretisch. In der Praxis gibt es viel zu wenig Plätze. In Passau wurde das Haus deshalb - auch mit Hilfe von "Sternstunden" - erweitert.