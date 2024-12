Sternstunden: Wie die Benefizaktion Kindern in Schwaben hilft

Als Samia "Hannes“"entdeckt, strahlt sie übers ganze Gesicht. "Hannes" ist ein Kaltblüter und ein ausgebildetes Therapiepferd. Regelmäßig kommt die Zehnjährige, die mit einem Gen-Defekt zur Welt gekommen ist, zu einer therapeutischen Reitstunde auf den Mühlbach-Hof im Norden von Kempten. Möglich ist das durch die Sternstunden. Heute, beim großem Sternstunden-Tag, sammelt der Bayerische Rundfunk zusammen mit dem Verein Sternstunden e.V. Geld für hilfsbedürftige Kinder.

Schulung für die Sinne: Therapeutisches Reiten hilft schwerstbehinderten Kindern

Samia ist Schülerin der Astrid-Lindgren-Schule in Kempten. Die Einrichtung kümmert sich um rund 200 Kinder und Jugendliche, die körperlich oder geistig beeinträchtigt, teils mehrfach schwerstbehindert sind. Neben dem Schulunterricht gibt es für sie eine Vielzahl an Förderangeboten wie Physio- und Ergotherapie. Auch therapeutische Reitstunden zählen dazu. Der Kontakt zu Tieren ist wichtig, betont Caroline Kiechle. Die Kinder-Physiotherapeutin leitet Samia beim Striegeln an: Das Füttern, Striegeln und das Spüren der Tiere, die Atmosphäre im Stall, die Geräusche und Gerüche hinterlassen starke Eindrücke, fördern die Sinne der Kinder und stärken sie motorisch, ist sich die Therapeutin sicher.

Doch weil therapeutisches Reiten ziemlich teuer ist und von den Krankenkassen nicht übernommen wird, können sich manche Familie die Reitstunden nicht leisten. Hier helfen die Sternstunden: Mit 10.000 Euro unterstützen sie die Reittherapie für Kinder mit Behinderung in Kempten.

Uniklinik Augsburg: Mit Tieren auch mal Schmerzen vergessen

Wichtig sind Tiere auch bei der neuen, tiergestützten Schmerztherapie, auf die das Uniklinikum Augsburg immer wieder zurückgreift. Wie aktuell bei der Behandlung der kleinen Mia. Sie leidet unter Bauchschmerzen: "Die waren am Anfang so schlimm, dass ich wirklich schreiend auf dem Boden lag und überhaupt nicht wusste, was da gerade mit mir geschieht." Woher die Schmerzen kommen, ist bislang unklar. Behandelt wird Mia momentan im Kinderschmerzzentrum der Augsburger Uniklinik. Unter anderem bekommt sie hier eine tiergestützte Schmerztherapie.

Dafür kommt Physiotherapeutin Nina Werner, finanziert von den Sternstunden, mit ihrer Hundedame "Luna" ins Kinderschmerzzentrum - um den kleinen Patientinnen und Patienten vertrauensvoll zu helfen und ihnen ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Nina Werner: "Der Zweck dahinter ist, den Kindern wieder Bewegungsfreude zu schenken, weil sie viel zu oft durch die chronischen Schmerzen in sich selbst gefangen sind. Und dass die Schmerzen einfach mal ein bisschen ausgeblendet werden können." Dadurch kann Mia ihren Schmerz einfach mal kurz vergessen, spielen, Leichtigkeit empfinden. Leider wird die Therapieform bislang von keinem Kostenträger übernommen, deshalb springen auch hier die Sternstunden ein.

Teddys, Bücher und Apfelpunsch für den guten Zweck

Fleißige Spendensammler gibt es heute auch in Kaisheim. Weil sie selbst Kindern helfen möchten, denen es nicht so gut geht, veranstalten die rund 150 Schülerinnen und Schüler der Graf-Heinrich-Grundschule auch in diesem Jahr wieder ihren Flohmarkt. Die Kinder verkaufen seit heute morgen um neun Uhr Spielsachen und Bücher, für die sie selbst zu groß geworden sind oder die sie nicht mehr brauchen. Eltern und Kinder aus dem Ort kommen zum Kaufen. Auch der Elternbeirat ist aktiv, backt Waffeln in Tannenbaumform, außerdem salzige Häppchen und schenkt heißen Apfelpunsch aus, für den die Kinder die Äpfel selbst gesammelt und zum Pressen gegeben haben.

In den vergangenen Jahren sind bei der Aktion jeweils über 1000 Euro zusammengekommen. Der Erlös kommt den Sternstunden zu Gute. Allein in diesem Jahr hat der Verein Sternstunden mit insgesamt 31 Millionen Euro rund 170 Projekte für Kinder in Not unterstützt.

Wer spenden möchte, kann sich hier informieren.