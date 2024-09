Trotz finanziellem Engpass: Nürnberger Altstadtfest startet

Die urigen Holzhütten auf der Insel Schütt sind aufgebaut und geschmückt. Die Bierbänke stehen bereit. Beim offiziellen Bieranstich heute Nachmittag werden beim Nürnberger Altstadtfest gleich ein Dutzend Fässer sowie erstmals auch ein Limo-Fass angestochen.

Fränkische Tradition im Fokus

In den Fachwerkhäuschen wird typisch fränkische Küche angeboten: Schäufele, Nürnberger Bratwürste, Baggers. Tradition steht im Mittelpunkt, aber das Altstadtfest probiert auch Neues aus. "Wir konnten Clubbetreiber aus Nürnberg für das Altstadtfest gewinnen, die Cocktails ausschenken", sagt Michael Hagl, der Vorsitzende des Altstadtfestvereins.

Attraktion: "Fischerstechen auf der Pegnitz"

Bis zum 23. September empfangen die Wirte die Besucher auf der Insel Schütt. Programm wird zudem auf dem Hans-Sachs-Platz und in der Katharinenruine geboten. Ein Höhepunkt ist das "Fischerstechen auf der Pegnitz" am Samstag (14.09.2024). Mehrere Mannschaften treten dabei in Ruderbooten gegeneinander an. Die Stecher stehen vorne im Boot auf einer kleinen Plattform und versuchen, sich gegenseitig mit einer Stange ins Wasser zu stoßen.

Festumzug muss heuer ausfallen

Der Festumzug wiederum ist dieses Jahr dem "Rotstift" zum Opfer gefallen, sagt Michael Hagl, der erste Vorsitzende des Altstadtfestvereins. Denn der Bürgerverein habe auch in diesem Jahr wieder mit steigenden Kosten zu kämpfen. Lange stand das beliebte Fest in diesem Jahr sogar komplett auf der Kippe. Hagl hofft, dass der traditionelle Festumzug im nächsten Jahr wieder stattfinden kann.

Altstadtfest mit langer Tradition

Rund 40 Vereinsmitglieder organisieren das Altstadtfest ehrenamtlich – und das schon seit Jahrzehnten. In den 1970er Jahren hatten sich ein paar Bürger zusammengetan, um mehr Leben in die Altstadt zu bringen.