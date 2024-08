Trauma-Expertin: Messerattacke in Solingen reißt alte Wunden auf

Drei Tote, mehrere Verletzte, ein junger Mann mit einem Messer, der Tatort ein belebter Ort in der Stadt, der Tattag ein Freitag. Es gibt durchaus Parallelen zwischen der Messerattacke kürzlich in Solingen und der Messerattacke in Würzburg vor drei Jahren. Für Betroffene kann das herausfordernd sein. "Wenn Menschen traumatisiert sind, dann kann es immer wieder sein, dass durch sogenannte Trigger-Situationen Wunden aufreißen, also Trauma-Situation wieder virulent werden", sagt Dr. Marion Schowalter.

Trauma-Ambulanz nach Messerattacke eingerichtet

Sie ist Psychotherapeutin und leitet die Trauma-Ambulanz der Uniklinik Würzburg. Diese wurde als direkte Folge der Messerattacke eingerichtet – um schnell und niederschwellig Hilfe anbieten zu können. Die Würzburger Trauma-Ambulanz ist auf akute Traumata spezialisiert – also Vorfälle, die sich vor wenigen Wochen oder Monaten ereignet haben.

In der Trauma-Ambulanz gibt es innerhalb kurzer Zeit einen ersten Beratungstermin. Hier wird laut Marion Schowalter abgeklärt, was passiert ist und wie sich das Trauma bewältigen lassen könnte. Ein Trauma kann, wenn es sehr massiv war, jemanden ein Leben lang begleiten. "Gerade bei Traumata, die nicht behandelt sind, ist es sogar wahrscheinlich, dass es immer wieder ein Aufflammen gibt", sagt Schowalter.

Aufmerksamkeit und Anteilnahme können helfen

Zwar hätten wir Menschen auch gute Selbstheilungskräfte und könnten Ereignisse nach und nach verarbeiten. "Aber dafür muss man auch etwas tun." Als Begleiterscheinung eines Traumas könne es auch Flashbacks geben. Betroffene erleben dann ihr Trauma wieder, sind schreckhaft oder haben Angst, dass jederzeit wieder etwas passieren könnte.

Helfen kann nach einem traumatischen Ereignis beispielsweise eine große Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Laut Schowalter ist etwa wichtig, dass Olaf Scholz (SPD) nach Solingen gereist ist und Angehörige und Bürger unterstützt. Der Bundeskanzler war am Montag nach dem Anschlag vor Ort. In seiner Rede kündigte er unter anderem ein schärferes Waffengesetz an.