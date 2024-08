Tiergarten Nürnberg schläfert Schneeleoparden "Indra" ein

Schneeleopard "Indra" ist tot. Mit 19 Jahren hatte er ein sehr hohes Alter für Schneeleoparden erreicht, teilt der Tiergarten mit. Schon seit einigen Monaten litt der Kater unter einer schmerzhaften Erkrankung der Wirbelgelenke, die einen steifen Rücken zur Folge haben. Außerdem hatte er Probleme beim Fressen und konnte sich kaum mehr putzen.

Angst- und schmerzfreier Tod

In der Nacht von Sonntag auf Montag hatte sich der Zustand des Katers dann akut verschlechtert. Die Verantwortlichen im Tiergarten haben sich deshalb entschieden, das Tier in tiefer Narkose einzuschläfern. Der Schneeleopard sei angst- und schmerzfrei gestorben, heißt es in der Mitteilung des Tiergartens.

Untersuchung in der Pathologie

Gemeinsam mit Katze "Pia" hat "Indra" im Nürnberger Tiergarten insgesamt sechs Jungtiere großgezogen. Der Kater ist am 2. Mai 2005 in Szeged in Ungarn geboren, im August 2006 kam er nach Nürnberg. Katze "Pia" ist im November 2022 im Tiergarten verstorben – ebenfalls im Alter von 19 Jahren. Das Schneeleopardengehege im Tiergarten wird vorübergehend leer stehen. Wie es künftig genutzt werden soll, steht noch nicht fest. Das tote Tier wird nun beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen pathologisch untersucht.

Gefährdete Art

In der freien Natur durchstreifen Schneeleoparden in Zentralasien Höhen von 1.000 bis 5.500 Metern. Im Winter ist es dort mit minus 40 Grad Celsius eisig kalt. Im Hochsommer steigen die Temperaturen auf bis zu 40 Grad plus. Die einzelgängerischen Tiere sind mit ihrem langen Fell an diese Verhältnisse gut angepasst. Das Fell ist aber auch der Grund, warum Schneeleoparden durch Wilderei und illegalen Pelzhandel bedroht sind. Sie gelten als gefährdete Tierart. In der Natur können Schneeleoparden etwa 12 bis 13 Jahre alt werden, in menschlicher Obhut werden sie nur in seltenen Fällen älter als 20 Jahre.