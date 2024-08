Jahn Regensburg schmeißt Bundesligist VfL Bochum aus Pokal

Es ist die Pokal-Sensation des Sonntags: Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg gewinnt zu Hause gegen den Bundesligisten VfL Bochum. Es war ein spannendes Duell auf Augenhöhe, das Florian Ballas in der 70. Minute für den Jahn entscheiden konnte.

Chancen für beide Teams

Bereits in der munteren ersten Halbzeit gab es sechs zu neun Torschüsse, zu Gunsten von Bochum. Trotz des Chancenplus der Gäste versteckten sich die Oberpfälzer nicht. Die beste Chance für die Regensburger in Halbzeit eins hatte Dominik Kother in der 28. Minute, als ein verunglückter Klärungsversuch der Bochumer bei Kother landete, der aus rund 22 Metern aus der Drehung zum Schuss kam. Der Ball drehte sich nur knapp über die Querlatte.

Für die Bochumer probierte es Maximilian Wittek mehrmals aus der Distanz. Der Bundesligist hatte insgesamt Vorteile, aber es fehlte ihnen an klaren Möglichkeiten.

Entscheidung durch Eckball

Ein Standard brachte die Regensburger in Führung. Zunächst rauschte die Ecke von rechts quer durch den Sechzehner, von wo Sebastian Ernst die Kugel wieder nach innen brachte. Die scharfe Hereingabe prallte Kother eher zufällig ans Bein, aber der Ball landete schließlich bei Ballas, der aus rund acht Metern wuchtig über die Unterkante der Querlatte ins Tor schoss.

Nach dem Treffer störten die Regensburger die Zweikämpfe der Bochum effektiv, die nun alles nach vorne warfen. Die letzte Chance hatten die Gäste in der Nachspielzeit durch Myron Boadu, der das Zuspiel in den Rücken zunächst nicht kontrollieren konnte, weshalb Jahn-Torhüter Felix Gebhardt den Ball unter sich begraben konnte.

Letztendlich muss sich das Team von Trainer Zeidler ärgern, dass man die eigenen guten Möglichkeiten nicht verwerten konnte. Der Zweitliga-Aufsteiger aus Regensburg schaltete dank einer engagierten Leistung einen Bundesligisten aus. Eine echte Überraschung.