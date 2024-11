Streit in Fürth: Anwohner wollen Parkraum statt Platz für Bäume

Die Hornschuchpromenade ist eine Prachtstraße in der Fürther Innenstadt. Hier fuhr einst der "Adler", die erste deutsche Eisenbahn. Heute wachsen prächtige Bäume in der Grünanlage zwischen imposanten Häusern aus der Gründerzeit. Doch das Straßenpflaster ist holprig und geflickt. Außerdem fehlt den Bäumen Platz, damit sie sich gut entwickeln können. Durch die vielen Parkplätze wird das Wurzelwerk geschädigt.

Zahl der Parkplätze mehr als halbiert

Deshalb plant die Stadt Fürth, die Allee und die Anlage umzugestalten. Die Idee: Parkplätze fallen weg, es wird neu gepflastert und es sollen großzügige Baumscheiben entstehen. 350 Stellplätze gibt es derzeit. Die Stadt wollte 220 abschaffen. In einem neuen Parkhaus in einer Parallelstraße sind ausreichend Ersatzstellplätze entstanden.

Landtag kritisiert Pläne der Stadt

Mehr Parkplätze oder mehr Grün in der Innenstadt, diesen Konflikt gibt es in viele Kommunen. Die Anwohner in der Fürther Hornschuchpromenade sind mit den Plänen nicht einverstanden. Sie wehren sich gegen den Wegfall der Stellplätze. Erst mit Transparenten an den Balkonen, dann auch mit einer Petition an den Landtag. Sie wollen ihre Autos weiter vor der Haustür parken. Und haben mit ihrer Petition Erfolg.