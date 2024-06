Stoß von Steinerner Brücke: Angreifer muss in Psychiatrie

Im Prozess um den Stoß eines Mannes von der Regensburger Steinernen Brücke ist am Landgericht das Urteil gefallen. Der 29 Jahre alte Angreifer wird in der Psychiatrie untergebracht. Wie lange genau, ist unklar. Das hängt vom entsprechendem Therapieerfolg ab. Er muss so lange in Behandlung bleiben, bis er für die Allgemeinheit nicht mehr als gefährlich gilt.

Das Gericht wertete die Tat als versuchten Totschlag.

Der vorsitzende Richter Thomas Polnik wertete die Tat als versuchten Totschlag. Der Angreifer sei psychisch krank und deswegen schuldunfähig.

Gericht: Tat erfolgte in "Wahnzustand"

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann versuchten Mord vorgeworfen und war von einer "ausländerfeindlichen Gesinnung" als Motiv ausgegangen. Das Opfer ist ein heute 21 Jahre alter Syrer. Nach Überzeugung der Kammer erfolgte die Tat nicht aus rechtsradikalen Gründen, sondern in einem Wahnzustand. Der Mann habe nach dem Vorfall unter anderem angegeben, einen "gefährlichen Drogenboss" getötet zu haben.

Zwar habe der Mann auch den Hitlergruß gezeigt, dies sei jedoch laut dem psychiatrischen Gutachter "nicht Ausdruck einer politischen Anschauung", so der Richter. Dem 29-Jährigen wird dennoch das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger oder terroristischer Organisationen zur Last gelegt.

Angeklagter schon wegen anderer Delikte verurteilt

Der 29-jährige Täter war bereits früher zu Geldstrafen verurteilt worden – etwa wegen Diebstahls, Körperverletzung und Beleidigung.

Der Beschuldigte attackierte den Syrer im Oktober 2023, als dieser im Reitersitz auf der Brüstung der Brücke saß und telefonierte. Das Opfer stürzte fast sieben Meter tief, schlug auf einem steinernen Vorsprung auf und überlebte schwer verletzt.

Das Opfer gab an, seit der Tat unter Angst und Dauerschmerzen zu leiden. Er habe Angst, das Haus zu verlassen. Er ließ heute über seinen Verteidiger mitteilen, dass er das Urteil akzeptiere. Auch die Staatsanwaltschaft erklärte Rechtsmittelverzicht.