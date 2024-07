Sternstunden-Benefizaktion: Mit dem Rad über die Alpen

Mehr als 11.000 Höhenmeter und knapp 600 Kilometer Distanz, von Niederbayern über die Alpen bis an die Adria-Küste: Diese Strecke wollen 13 Schülerinnen und Schüler vom Maristen-Gymnasium in Furth bei Landshut in nur sieben Tagen mit dem Fahrrad zurücklegen. Begleitet werden sie bei der Aktion "Über die Alpen für Sternstunden" nicht nur von ihren Lehrkräften, sondern auch von BR-Moderator Florian Schwegler und BR-Korrespondent Philip Kuntschner.

Das Projekt kommt Sternstunden zugute, der Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk, der die Aktion täglich im Programm begleiten wird. Der sogenannte "Alpen-Cross" beginnt am heutigen Dienstag. Vom Klassenzimmer im niederbayerischen Furth geht es über Weyarn, Drei Zinnen in den Dolomiten bis nach Jesolo.

Harry G ist Projekt-Pate – und radelt einen Tag mit

Prominente Unterstützung gibt es auch: Als Pate der Aktion ist Harry G (Markus Stoll) dabei. Für eine Etappe lang schwingt sich der Comedian und Radl-Fan in den Sattel – für den guten Zweck. Er wird am Abend des ersten Tages zur Alpen-Cross-Gruppe stoßen und dann am 3. Juli die rund 90 Kilometer lange Strecke von Weyarn nach Zell am Ziller mitfahren.

"Diese Aktion ist so großartig und wahnsinnig couragiert", sagt Harry G. "Ich bin selbst passionierter Radler, der regelmäßig viele Kilometer und Höhenmeter frisst und weiß, was die Kids hier auf sich nehmen. Respekt! Und genauso viel Respekt für jeden, der durch eine Spende Teil dieser Aktion wird." Auch die BR-"Bergfreundinnen" Catharina Schauer und Katharina Kestler haben angekündigt, eine Etappe mitradeln zu wollen.

Elftklässler haben die Tour selbst organisiert

Organisiert wurde das Vorhaben von den Elftklässlern selbst. "Wir wollen mit der Alpenüberquerung nicht nur unser persönliches Ziel erreichen, sondern auch anderen helfen und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten", erklärt Schülerin Marissa Marx.

Die Alpenüberquerung ist ein Bildungs- und Benefizprojekt zugleich, denn für die Radler kann und soll gespendet werden – für Sternstunden, die Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk. Über sternstunden.de kann schon jetzt gespendet werden. Die Bankverbindung lautet: IBAN DE61 7005 0000 0004 0510 00.

Wieder am Start: BR-Weltrekord-Duo Schwegler & Kuntschner

BR-Korrespondent Philip Kuntschner (Studio Landshut) ist schon voller Vorfreude. "Jugendliche, die sich für Kinder in Not engagieren wollen, das hat mich sofort begeistert", erklärt Kuntschner. "Mir war sofort klar, dass wir das begleiten müssen, und hoffen natürlich, dass möglichst viele Spenden zusammenkommen. Ob wir aber mit den Schülerinnen und Schülern, die schon lange trainieren, mithalten können, könnte spannend werden."

BR-Moderator Florian Schwegler ist ebenfalls motiviert: "Wir werden definitiv an unsere Grenzen kommen. Und wahrscheinlich werden wir über uns hinauswachsen müssen. Für nichts machen wir das lieber als für Sternstunden." Schwegler und Kuntschner sind Strapazen gewohnt. Bereits vor einem Jahr haben sie zugunsten von Sternstunden einen Weltrekord aufgestellt. Zwölf Stunden lang ließen sie sich in einem Freifallturm in die Tiefe stürzen und sammelten so rund 27.000 Euro für die Benefizaktion mit dem BR.

Alpenüberquerung: Begleitung im BR-Programm

Der Bayerische Rundfunk wird die Aktion täglich im Programm begleiten, im Radio auf BAYERN 1 und BAYERN 3 sowie auf den Social-Media-Kanälen des BR. Live-Reporter Rudi Heinz wird zudem jeden Abend in der Abendschau im BR Fernsehen berichten, ob den Schülerinnen und Schülern die Alpenüberquerung auf dem Fahrrad gelingt – und natürlich Schwegler und Kuntschner.

Ihre Fahrradtour über die Alpen mit der Gruppe vom Further Gymnasium dauert vom 2. bis zum 8. Juli. Ein vorläufiges Spendenergebnis präsentieren Kuntschner und Schwegler gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern und Harry G am 10. Juli in der Abendschau im BR Fernsehen und abschließend in der Sternstunden-Gala am 13. Dezember.

Benefizaktion "Sternstunden – Wir helfen Kindern" mit dem BR

Seit 1993 setzt sich die Benefizaktion "Sternstunden – Wir helfen Kindern" mit dem Bayerischen Rundfunk für kranke, behinderte und Not leidende Kinder in Bayern, Deutschland und auf der ganzen Welt ein. Rund 394 Millionen Euro haben die Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer des BR seitdem gespendet und damit mehr als 3.897 Hilfsprojekte unterstützt.

Einmal jährlich im Dezember widmet der Bayerische Rundfunk einen ganzen Tag lang sein Programm Sternstunden. Im Fernsehen, im Hörfunk und online wird über Projekte berichtet, die von Sternstunden unterstützt werden, und zu Spenden aufgerufen. In diesem Jahr findet der Sternstunden-Tag am Freitag, 13. Dezember, statt.