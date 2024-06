Aktion "Sternstunden": Neue Sportgeräte für Förderschule Landau

Riesenfreude an der Pfarrer-Huber-Förderschule in Landau an der Isar: Bei einem großen Sternstundenfest sind heute neue Sport- und Spielgeräte in Betrieb genommen. Damit sollen auch Defizite der Kinder ausgeglichen werden, die nach Corona aufgetreten sind. Finanziert wurden die Geräte von der Aktion "Sternstunden – Wir helfen Kindern" mit dem Bayerischen Rundfunk.

Zum Artikel: Sternstundentag beim BR: Über zwölf Millionen Euro gesammelt

Aktion "Sternstunden": Geräte für 50.000 Euro angeschafft

Isabell, Max und Jonas sind die ersten, die sich über den hölzernen Wackelsteg auf dem neuen Freigelände der Schule wagen. Sie setzen ihre kleinen Füße auf die schmalen, freischwebenden Bretter, die am Geländer des Stegs hängen und sich bewegen. Da sind Koordination, etwas Überwindung und Körperbeherrschung gefragt. Alles Dinge, die unter Corona gelitten habe, sagt Schulleiterin Elfriede Meier. Umso glücklicher ist sie, dass durch die Aktion "Sternstunden – Wir helfen Kindern" mit dem Bayerischen Rundfunk Geräte im Wert von über 50.000 Eure angeschafft werden konnten. Sie werden in der Ganztagsbetreuung der Kinder mit besonderem Förderbedarf eingesetzt,- um die immer größer werdenden Defizite bei Bewegung und Koordination auszugleichen. Aber auch musische Begabungen werden gefördert, zum Beispiel durch die Anschaffung von zwei Gitarren.

Corona hat die Kinder immobiler gemacht

Es sei wirklich so gewesen, erzählt die Schulleiterin im BR-Interview, dass "alle unsere Kinder vor Corona den Fahrradführerschein bestanden haben. Und nach Corona sind wir aufgewacht und haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass die das jetzt auf einmal nicht mehr schaffen."

Das Nur-noch-Rumsitzen und nicht mehr Rausgehen und nicht mehr Spielen habe die Kinder verändert, so die Pädagogin. Jetzt will die Schule die Kinder wieder "mobilisieren". Dazu gehört der hölzerne Wackelsteg auf dem Freigelände, dazu gehören aber auch Roller, Laufräder, Helme und vieles mehr, das mit Spenden der Aktion "Sternstunden" angeschafft werden konnte.

Das alles wird beim großen Sternstundenfest in der Schule erstmals präsentiert und ausprobiert. Mit dabei auch die 15 Jahre alte Sarah. Sie hat heute ihren allerersten Auftritt mit der Gitarre. Die wurde ebenfalls mit Unterstützung der Sternstunden angeschafft, außerdem konnte noch Gitarrenunterricht ermöglicht werden. "Die Gitarre ist halt für mich zum Üben echt schön", sagt die Schülerin. "Und ich freue mich natürlich sehr sehr sehr dolle, dass ich heute zum ersten Mal auftrete. Ich bin auch sehr nervös."

Koordination und Körperbeherrschung der Kinder fördern

Schulleiterin Elfriede Meier spricht beim Sternstundenfest an der Schule von einem "wichtigen Tag", weil die neuen Geräte auch so viele Möglichkeiten außerhalb des Unterrichts zur Förderung der Kinder anbieten. Bessere Koordination und Köperbeherrschung stärken auch das Selbstbewusstsein der Förderschüler. Und die können jetzt auch an der Förderschule das Kindersportabzeichen des Bayerischen Turnverbands "Löwenstark" machen. Dazu ist etwas Geschick, Training und Ehrgeiz erforderlich, sagt Angela Saller vom Bezirksverband Niederbayern des Bayerischen Turnverbands. "Und das stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder enorm", so Saller. Deshalb durfte auch das Maskottchen des Bayerischen Turnverbands beim Sternstundenfest an der Pfarrer-Huber-Förderschule in Landau nicht fehlen.