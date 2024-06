Spannung und Erwartungen: Der Bundespräsident amtiert in Weiden

"Ich dachte nicht, dass er nach Weiden kommt, weil es ist halt Weiden. Aber find' ich cool von ihm, dass er es auch macht" kommentiert eine junge Frau in Weiden den Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das deutsche Staatsoberhaupt verlegt für drei Tage seinen Amtssitz nach Weiden in der Oberpfalz. Dabei ist ihm wichtig, mit den Menschen in Kontakt zu kommen.

Weidener haben Redebedarf

An Themen, die die Weidener gerne mit dem Bundespräsidenten besprechen würden, mangelt es nicht. "Ich komme von der Erzieherschule und da gibt es auf jeden Fall Redebedarf", sagt eine Passantin dem BR. Ihre Begleitung ergänzt: "Ich würde gerne das Thema ansprechen: Wertschätzung von sozialen Berufen." Ein Herr wünscht sich, dass Steinmeier mehr auf die aktuelle Politik schaue und auch mal ein Machtwort spreche. "Obwohl ich weiß, dass er da eigentlich nicht zuständig ist".

Bundespräsident sucht die Nähe zu den Menschen

Der Bundespräsident hat während seines dreitägigen Aufenthalts einen vollen Terminplan. Zum einen steht ein Besuch beim Jugendtreff Plan B an, in dem er mit den Jugendlichen gemeinsam eine Runde an einer Videokonsole zocken wird, auch wird er bei einem Fußballtraining der U19-Mannschaft des FC Weiden-Ost am Dienstagabend dabei sein. Steinmeier will bewusst zuhören und Nähe zu den Menschen suchen, so eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes in Berlin.

Platz für spontane Begegnungen

Erwartet wird der Bundespräsident gegen 12 Uhr in Weiden. Zeitgleich wird die Standarte von Schloss Bellevue an seinem Altstadthotel in Weiden gehisst. Sie zeigt an, wo gerade der jeweilige Amtssitz des deutschen Staatsoberhauptes ist. Zunächst trägt sich Steinmeier ins goldene Buch der Stadt ein. Im Anschluss wird es ein nichtöffentliches Gespräch mit Kommunalpolitikern und den Fraktionsvorsitzenden des Weidener Stadtrates geben. Der Besuch sehe auch Platz für spontane Begegnungen vor. Zwischen den Terminen wird er sich um seine Amtsgeschäfte kümmern. Dafür reist er mit rund einem Dutzend Mitarbeitern an, dazu kommt Sicherheitspersonal.

Weiden bildet gesellschaftliche Herausforderungen ab

Die Stadt Weiden kam für diese "Ortszeit Deutschland" zum Zug, weil sich hier laut Bundespräsidialamt gesellschaftliche Herausforderungen unserer Zeit besonders niederschlagen. Außerdem werden dafür kleinere Städte in Deutschland ausgewählt, die einen Strukturwandel hinter sich haben. Für Weidens Oberbürgermeister Jens Meyer (SPD) ist es eine riesige Freude, dass seine Stadt offiziell Amtssitz des Bundespräsidenten wird. "Wir wollen uns möglichst authentisch zeigen und Weiden so präsentieren wie Weiden ist, mit all den Macken, die wir haben", sagt OB Meyer im Vorfeld.

Besuchstermine - nicht nur für die schönen Orte der Stadt

Die Besuchstermine seien so ausgesucht, dass man nicht nur die schönsten Orte der Stadt vorstelle, sondern Orte, an denen sich etwas bewegt hat, an denen "Storys dahinter sind". Die Stadt Weiden hat einen "sehr harten Prozess der Deindustrialisierung" hinter sicher, erklärt der Oberbürgermeister, vor allem im Glas- und Porzellanbereich. Inzwischen liegen 80 Prozent der Arbeitsplätze im tertiären Sektor, also in Handel und Dienstleistungen. Die lange Jahre relativ hohe Arbeitslosigkeit hat sich inzwischen auf den bundesweiten Schnitt von 5,9 Prozent eingependelt.