Im Stau: Wann kommen Sie am schnellsten voran?

Der Autoverkehr in einer Stadt wird von vielen Faktoren beeinflusst. Diese können dynamisch sein – also den Verkehr kurzzeitig beeinflussen – wie beispielsweise Baustellen, Wetter, Ferien, Veranstaltungen oder Unfälle. Die dynamischen Faktoren bestimmen den Zeitverlust der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Verkehrschaos in München am 18. April 2024

Der 18. April 2024 in München war der Tag mit dem höchsten Stauniveau im Stadtzentrum: Das Stauniveau drückt aus, wie lange man zu einem bestimmten Zeitpunkt braucht, um eine Strecke mit dem Auto zurückzulegen, die man zu völlig staufreien Zeiten in 30 Minuten schaffen würde. Liegt dieser Wert beispielsweise bei 70 Prozent, dauert die Strecke 21 Minuten länger als im Referenzzeitraum, also 51 Minuten.

Nach einem Brand im Luise-Kiesselbach-Tunnel kam es an dem Apriltag in München zu starken Beeinträchtigungen. Der Tunnel, in den die A95 aus Garmisch-Partenkirchen mündet, ist für den Verkehr in München von großer Bedeutung und konnte erst am Abend wieder befahren werden. Das Stauniveau lag zwischen fünf und 20 Uhr im Schnitt bei über 70 Prozent.

Staureichster Tag: Nürnberg am 14. November, Augsburg am 2. Oktober

Nach Angaben von TomTom war der staureichste Tag im Augsburger Stadtzentrum der 2. Oktober 2024. Am darauffolgenden Feiertag war es hingegen deutlich ruhiger, weil an Feiertagen und in den Ferien generell weniger los ist. Besonders die langen Sommerferien lassen sich in den Daten erkennen.

Nürnberg traf es vor allem am 14. November und am 4. Dezember 2024. Im Dezember kam es auf aufgrund der Entschärfung einer Fliegerbombe im Dutzendteich zu Straßensperrungen.