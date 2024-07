Kunstrasen: Ist er im Klimawandel die Rettung für Sportvereine?

10.000 Euro hat der SV Wenzenbach bereits erhalten von Mitgliedern, Privatpersonen oder örtlichen Firmen. Das Ziel: Es sollen noch viel mehr Spenden zusammenkommen, um die Belastung für den Klub möglichst gering zu halten. Ein Mammutprojekt, für das sich die Verantwortlichen bewusst entschieden haben, um künftig ganzjährig Training anbieten zu können.

Kunstrasen: Pflegeleicht und Wasser sparend

Der SV Wenzenbach sieht mehrere Vorteile in der Investition in den neuen Kunstrasen: neben der ganzjährigen Nutzung ist es vor allem die Pflege. Anders als ein Naturrasen ist ein Kunstrasen mit sehr wenig Aufwand zu betreiben. Außerdem spart der Verein Trinkwasser – und das nicht gerade wenig. Müssen Rasenplätze in trockenen Sommern fast täglich bewässert werden, braucht ein Kunstrasen extrem selten Wasser.

Klingt nach Plastik, ist es aber nicht

Umwelt- und Naturschützer sahen jahrelang aber große Nachteile in Kunstrasenplätzen. Vor allem der Mikroplastik-Abrieb, der von Kunstrasenplätzen und dem oft darin ausgebrachten Granulat in die umliegende Natur gelangt, wurde als Problem erkannt. Die Europäische Union hat gehandelt und ein Mikroplastikverbot für Kunstrasenplätze erlassen.

Bereits seit einigen Jahren werden von Herstellern statt des Plastik-Granulats andere Füllmaterialien verwendet: Sand, Kork oder geschredderte Olivenkerne. Die Europäische Union geht sogar noch weiter: Ab 2031 müssen solche Plätze sogar eine komplett grüne Umweltbilanz vorweisen.

Nachhaltiger Kunstrasen bei München

Der TSV Neuried bei München hat seit letztem Herbst genau so einen Kunstrasenplatz, der sämtlichen Anforderungen der EU entspricht. Er ist vollständig aus nachhaltigen Rohstoffen gebaut und ist nach Angaben des Herstellers komplett klimaneutral.

Der Kunstrasenplatz in Neuried stammt vom Unternehmen Polytan im oberbayerischen Burgheim – einer der größten Produzenten solcher Produkte weltweit. Das Unternehmen setzt auf Nachhaltigkeit und betont, dass Kunstrasenplätze auch nach Ablauf ihrer Lebensdauer "weiterleben" können.

Polytan betreibt in Essen eine eigene Recycling-Firma für Kunstrasenplätze. Diese Plätze haben eine Lebensdauer von 12 bis 15 Jahren. Müssen sie danach ersetzt werden, droht bei Plätzen der neuesten Generation nicht die Entsorgung: Kunstrasenplätze werden von dem oberbayerischen Unternehmen etwa zu Kantensteinen oder Parkbänken recycelt.