Spenderorgane für Kinder fehlen in Bayern

"Manchmal habe ich gedacht, die haben uns vergessen", erinnert sich Martina Neubauer. Fast 500 Tage hat ihre Tochter Romina auf der Kinderkardiologischen Station in Großhadern auf ein Herz gewartet, angeschlossen an ein Kunstherz. Bis im Juli 2022 der erlösende Anruf kam. Für sie eine Achterbahn der Gefühle. "Ich habe mich gefreut, aber auch an die Familie gedacht, die ihr Kind verloren hat."

Nachdem Romina über ein Jahr an ein Kunstherz angeschlossen war und die Station nicht verlassen durfte, kann die Zwölfjährige heute wieder ihren Alltag leben. Zeitgleich wurde die kleine Felizia transplantiert. Beide wurden mit einem Herzfehler geboren. Heute besucht die dreijährige Felizia den Kindergarten, Romina die 6. Klasse.

Kinder werben mit Rap-Song für mehr Organspenden

Felizia und Romina haben großes Glück gehabt. Das wünschen sie auch anderen. Deswegen werben sie für mehr Organspenden mit einem Rap-Song auf Youtube. "Das ist ein Geschenk, das ändert unser Leben. Eltern haben das Herz ihres Kindes gegeben", singen sie. "Wenn es die Transplantation nicht gegeben hätte, dann wäre Felizia jetzt begraben", sagt Mutter Katja Rieth. Das Warten war belastend, besonders für die Geschwister. Felizias Bruder war damals fünf und musste viel auf seine Mama verzichten, genauso Rominas Bruder Valentin.