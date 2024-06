Mehr als drei Millionen Euro: BR Spendentag war großer Erfolg

Unter dem Motto "Wir halten zusammen" hat der Bayerische Rundfunk nach der Hochwasserkatastrophe in Süd- und Ostbayern in kürzester Zeit eine Spendenseite im Internet erstellt und dort direkt auf die Hochwasser-Spendenkonten mehrerer professioneller und renommierter Hilfsorganisationen verlinkt.

Beim Spendentag war die Spendenbereitschaft riesig - zeigt auch die Summe

Den ganzen Freitag über berichtete der BR im Radio, in TV-Sendungen und in den Webangeboten über die aktuelle Hochwasserlage, die Auswirkungen für die Hochwasseropfer – aber auch über die aufopferungsvolle Arbeit der Helferinnen und Helfer und über die vielen kleinen Mutmach-Geschichten am Rande der Hochwasserkatastrophe.

Der Zusammenhalt in Bayern war und ist phänomenal, ebenso die Spendenbereitschaft. Denn seit Freitag sind bei den Hilfsorganisationen, die wir auf unserer Spendenseite aufgelistet haben, mehr als 3,05 Millionen Euro eingegangen. Diese Gelder können jetzt eingesetzt werden, um schnellstmöglich Hochwasseropfer und Hilfsorganisationen, die bei der Hochwasserkatastrophe im Einsatz waren, zu unterstützen.

BR Spendentag hat großen Schub bei Hilfsorganisationen ausgelöst

Die Spendensumme umfasst alle Gelder, die für die Hochwasseropfer eingegangen sind, also auch Spenden, die unabhängig vom BR Spendentag dort aufgelaufen sind. Dennoch berichten die Hilfsorganisationen, dass dieser BR-weite Spendentag für einen spürbaren Spendenschub gesorgt hat.

Dem Bayerischen Roten Kreuz haben die Bürgerinnen und Bürger alleine am BR Spendentag über 300.000 Euro gespendet. BRK-Präsidentin Angelika Schorer blickt nach eigenen Worten mit großer Dankbarkeit auf den BR Spendentag zurück: "Es macht Hoffnung, dass die Menschen in schwierigen Zeiten zusammenstehen, sich solidarisieren und helfen. Ohne diese Solidarität kann keine Gesellschaft der Welt Krisen und Katastrophen bewältigen. Wir sagen herzlich Danke!" Das BRK wird die Spendengelder nun nutzen, um seine ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer weiter zu stärken und noch besser auszustatten, um auch in Zukunft gewappnet zu sein.

Caritas will besonders Härtefälle unterstützen

Auch von der Caritas ist die Rückmeldung gut, der BR Spendentag hatte einen sehr positiven Effekt. Über 430.000 Euro sind dort an Spenden für die Hochwasseropfer eingegangen. Das Geld geht dort in die Soforthilfe für besonders betroffene Haushalte. Mitarbeiter beraten und begleiten, besonders bei Härtefällen, bei der Beantragung von Fördergeldern. Außerdem werden unter anderem Bautrockner angeschafft und zur Verfügung gestellt.

Am meisten Spendeneingänge verzeichnet Landesfeuerwehrverband

Besonders groß war die Unterstützung des BR-Publikums beim Landesfeuerwehrverband. Dort sind über 600.000 Euro an Spendengeldern eingegangen, von denen ein Teil direkt an die hinterbliebene Familie eines Feuerwehrmannes gespendet wurde, der bei einem Hilfseinsatz ums Leben kam.

Sechsstellige Beträge sind auch bei den anderen Hilfsorganisationen eingegangen, der Diakonie Katastrophenhilfe, den Johannitern, Maltesern und der DLRG. Deutlich über eine Million Euro landeten auch auf den Spendenkonten der beiden Bündnispartner "Aktion Deutschland hilft" und "Bündnis Entwicklung hilft".

Verteilung der Spendengelder ist noch nicht ganz abgeschlossen

Noch läuft die Verteilung der Spendengelder. Die Hilfsorganisationen garantieren, dass die zweckgebundenen Spenden in jedem Fall den vom Hochwasser Betroffenen zugutekommen, also unmittelbaren Opfern und auch Hilfsorganisationen, die mit Mensch und Material im Einsatz waren.

Es ist auch noch weiterhin möglich, zu spenden – zweckgebunden für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe. Aber schon jetzt zeigt die großartige Summe, wie groß das Gemeinschaftsgefühl ist, das aus der Hochwasserkatastrophe entstanden ist. Damit trifft das Motto des BR Spendentages den Nagel auf den Kopf: "Wir halten zusammen".