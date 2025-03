Wintersport-Ticker: Sarrazin über Bormio-Sturz: "fast gestorben"

13.55 Uhr: Para-Langläufer starten auf großer Bühne in die WM

Erstmals kämpfen auch Para-Sportler bei einer Nordischen WM um Gold, Trondheim spricht von der "ersten inklusiven WM" der Geschichte. Das ist gelebte Integration", sagt DSV-Teamchef Peter Schlickenrieder: "Wenn man das irgendwie hinbekommt - machen". Für die Para-Langläufer geht damit ein Traum in Erfüllung. Erstmals kämpfen Marco Maier und Co. auf großer Bühne um den WM-Titel. Der Oberstdorfer Marco Maier bekommt schon beim Gedanken an die vollen Tribünen Gänsehaut. "Einmal in so einem großen Stadion zu laufen, davon habe ich immer geträumt", sagt der 25-Jährige. 40.000 Fans werden am Dienstag und Mittwoch in Trondheim erwartet, wenn der Oberstdorfer seinen WM-Titel im Para-Skilanglauf verteidigt.